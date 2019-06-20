20 июня 20 19 года в Свято-Владимирском соборе состоялся Киева «Поместный Собор» УПЦ КП, в котором кроме самого Денисенко приняли участие лишь 3 «архиерея» «Киевского патриархата». Тем не менее, Денисенко заявил, что его структура снова станет большой, поскольку он намерен рукоположить много новых «архиереев».

«Наше задание — утвердить Киевский патриархат, — заявил Филарет. — Он служил, служит и будет служить украинскому народу», сообщает СПЖ.

Денисенко рассказал предысторию — что именно побудило его созвать «Поместный Собор» УПЦ КП. «Был Собор киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата, — напомнил лже-патриарх. — Но это был Собор не украинский, а греческий. Доказательство — главой его был константинопольский митрополит Эммануил».

Филарет заявил, что на этом «соборе» создали церковь, зависимую от греков, а он всегда ратовал за то, чтобы в Украине существовала независимая церковь. И именно потому здесь необходимо существование своего патриархата. Однако представители Фанара были против того, чтобы Украина имела свой собственный независимый патриархат.

«От меня на соборе даже требовали, чтобы я не одевал куколь. Вы видели — я был без куколя — потому что требовали, чтобы никаких знаков патриархата не было», — сообщил Денисенко.

Также он обвинил патриарха Варфоломея в распространении неправды, а именно — напомнил его слова о том, что Киевского патриархата никогда не существовало: «Патриарх Варфоломей не один раз заявлял — что Киевского патриархата не было и нет. Зачем говорить неправду? Мы что — не существуем»?

Пояснил Филарет и то, почему согласился на получение Томоса: «Мы согласились на такое унижение ради того, чтобы получить Томос. Если бы мы знали, что Томос будет таким — я бы никогда не согласился. Лучше без Томоса — но с большой Церковью Киевского патриархата. Нас обманули, а мы доверчивые».

По словам Филарета, Петр Порошенко, с одной стороны, приложил много сил к получению Томоса. Однако ему все равно было, какой именно Томос предоставили Украине: Порошенко нужна была лишь поддержка на выборах.

Прокомментировал «патриарх» и роспуск УПЦ КП перед «объединительным Собором» 15 декабря 2018 года: «Никакого Поместного собора тогда не было. Вот сейчас — Поместный Собор, поскольку есть представители и епископата, и духовенства, и мирян, а там был просто сбор подписей. Потому не верьте пропаганде, которая заполонила страну и мир. Мы были, есть и будем Киевским патриархатом».

Филарет рассказал, каким именно образом он видит процесс восстановления УПЦ КП: «Мы из большой Церкви стали маленькой, но из маленькой снова станем большой. Вы видите здесь в президиуме трех архиереев, но мы поставим много архиереев. И начнём на этом соборе. Выберем кандидатов на епископские кафедры».

В заключение собравшиеся единогласно проголосовали за постановление и обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому:

1. Поместный собор не утверждает, а отменяет постановление архиерейского, или так называемого Поместного собора, потому что это был не Поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ Киевского патриархата, по требованию Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея. Без условной ликвидации Киевского патриархата не могло быть объединительного собора украинских Церквей 15 декабря 2019 года и предоставления Томоса об автокефалии.

2. Поместный собор заявляет и постановляет, что Украинская православная церковь Киевского патриархата зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование и деятельность на благо украинского народа и Украинского государства.

3. Поместный собор подтверждает, что главой УПЦ Киевского патриархата продолжает быть Святейший Филарет, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины, избранный пожизненно Поместным собором УПЦ Киевского патриархата 20−22 октября 1995 г.

4. Украинская православная церковь Киевского патриархата продолжает быть владельцем всех средств, всего имущества (движимого и недвижимого), приобретенного за собственные средства или переданного ей государственными органами или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные учреждения и прочее согласно договоров и соглашений. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица.

5. Все монастыри г. Киева: Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий Михайловский, а также Николаевский Богуславский, как и все приходы г. Киева принадлежат управлению Киевской патриархии. Киевской патриархии продолжает принадлежать Киевская православная богословская академия, основанная митрополитом Филаретом, заместителем патриарха Киевского и всей Руси-Украины в 1992 г.

6. Украинской православной церкви Киевского патриархата продолжают принадлежать все епархии, монастыри, духовные учебные заведения, братства, миссии, которые зарегистрированы государственными органами как религиозные организации УПЦ Киевского патриархата. Киевскому патриархату могут принадлежать и те епархиальные управления и религиозные общины, которые перерегистрировали свои Уставы на Православную церковь Украины, но желают быть в составе Киевского патриархата. К УПЦ Киевского патриархата также относятся те зарубежные епархии и приходы, которые до сих пор были в его составе.

7. Томос об автокефалии, предоставленный Украинской православной церкви 6 января 2019 г. в Константинополе (Стамбуле), не соответствует уставу автокефальных Церквей, которым обладают все автокефальные Церкви, и поэтому ставит Украинскую православную церковь в зависимость от Константинопольского патриархата.

8. Собор благодарит Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея и всех архиереев Матери-Церкви за попытки решить украинскую церковную проблему, но нас не устраивает содержание Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

9. Действующим Уставом Украинской православной церкви Киевского патриархата является Устав об управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата (полная редакция), принятый на Соборе 13 мая 2016 года и зарегистрированный Министерством культуры Украины 8 июля 2016 года.

10. Поместный собор призывает всех патриотов Украины, которым дорого наше Украинское государство, поддержать Украинскую православную Церковь Киевского патриархата в часы ее испытаний и попытки уничтожить ее изнутри, чему радуются наши внешние враги. Но правда с нами, поэтому и Бог с нами.

Русская линия