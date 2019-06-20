|Сводка новостей от 20 июня 2019
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Протоиерей Николай Данилевич: Восстановление «Киевского патриархата» подтверждает ошибочность действий Константинополя на Украине
Был бы человек, а статья найдётся
«ПЦУ» окончательно раскололась
Грузинские власти забыли, кто председательствует в Межпарламентской Ассамблее Православия
Этот день в Русской истории
Святейший Патриарх Кирилл провел совещание с настоятелями строящихся храмов Москвы
В Иерусалиме внедрен голосовой тур по святым местам для слепых и слабовидящих паломников
Председатель Синодального отдела по благотворительности поздравил врачей с профессиональным праздником
Ширков погост передадут Русской Православной Церкви
Социальная сеть Pinterest приостановила у себя аккаунт противоабортной группы