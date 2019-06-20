Русская линия
Сводка новостей от 20 июня 2019

В небе над Пензенской областью прошёл воздушный Крестный ход

В Пензенской области состоялся воздушный крестный ход, посвященный 235-летию со дня рождения святителя Иннокентия Пензенского и 200-летию со дня его преставления. Об этом сообщает сайт Пензенской епархии.

Участники крестного хода, который возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, облетели Пензенскую область с иконой святителя Иннокентия с частицей мощей святого на двух легкомоторных самолетах.

Авиатранспорт для двухчасового полета был предоставлен Олегом Шаповалом, председателем совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ». Вылет состоялся утром 18 июня с аэродрома «Сосновка».

Священнослужители с молитвой о благополучии на земле Пензенской облетели область, в полете был прочитан акафист святителю Иннокентию.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Протоиерей Николай Данилевич: Восстановление «Киевского патриархата» подтверждает ошибочность действий Константинополя на Украине
В УПЦ указали, что очередной раскол среди украинских раскольников лишний раз подтверждает верность решений по анафематствованию Денисенко...

Был бы человек, а статья найдётся
Василий Бойко-Великий пополнил список бизнесменов, подвергшихся преследованию российских правоохранителей...

«ПЦУ» окончательно раскололась
Лже-патриарх Денисенко провёл свой «Поместный собор» и восстановил «Киевский патриархат»...

Грузинские власти забыли, кто председательствует в Межпарламентской Ассамблее Православия
Работа 26-й Генеральной сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия в Тбилиси едва не сорвали грузинские оппозиционеры...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти священномученика архиепископа Андроника (Никольского); также мы вспоминаем писателя и поэта, академика, князя С.А.Ширинского-Шихматова...

Святейший Патриарх Кирилл провел совещание с настоятелями строящихся храмов Москвы

В Иерусалиме внедрен голосовой тур по святым местам для слепых и слабовидящих паломников

В небе над Пензенской областью прошёл воздушный Крестный ход

Председатель Синодального отдела по благотворительности поздравил врачей с профессиональным праздником

Ширков погост передадут Русской Православной Церкви

Социальная сеть Pinterest приостановила у себя аккаунт противоабортной группы

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика