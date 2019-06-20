В небе над Пензенской областью прошёл воздушный Крестный ход

В Пензенской области состоялся воздушный крестный ход, посвященный 235-летию со дня рождения святителя Иннокентия Пензенского и 200-летию со дня его преставления. Об этом сообщает сайт Пензенской епархии.

Участники крестного хода, который возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, облетели Пензенскую область с иконой святителя Иннокентия с частицей мощей святого на двух легкомоторных самолетах.

Авиатранспорт для двухчасового полета был предоставлен Олегом Шаповалом, председателем совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ». Вылет состоялся утром 18 июня с аэродрома «Сосновка».

Священнослужители с молитвой о благополучии на земле Пензенской облетели область, в полете был прочитан акафист святителю Иннокентию.

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