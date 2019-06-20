18 июня 2019 года в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, являющийся правящим епископом города Москвы, провел ряд встреч с настоятелями строящихся столичных храмов, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

В совещании принимали участие первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве, управляющий Центральным и Южным викариатствами Московской городской епархии митрополит Истринский Арсений; заместитель председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, куратор Программы строительства православных храмов в г. Москве, управляющий Западным викариатством епископ Павлово-Посадский Фома; управляющие викариатствами: Северо-Восточным — архиепископ Егорьевский Матфей, Восточным — епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Юго-Восточным — епископ Воскресенский Дионисий, Северо-Западным — епископ Бронницкий Фома.

Святейший Владыка принял настоятелей строящихся храмов:

Восточного викариатства — иерея Петра Иванова, храм прп. Сергия Радонежского в Гольянове; иерея Александра Привалова, храм Рождества Пресвятой Богородицы в Богородском;

Юго-Восточного викариатства — протоиерея Виктора Шкабурина, храм св. ап. Андрея Первозванного в Люблине; протоиерея Павла Гумерова, храм свв. блгвв. кнн. Петра и Февронии в Марьине; протоиерея Димитрия Конюхова, храм Сретения Господня в Бирюлеве; иерея Виталия Ульянова, храм свв. мчч. Анатолия и Протолеона в Марьине;

Южного викариатства — иерея Георгия Баронца, храм свт. Митрофана Воронежского в Москворечье; иерея Михаила Карпенко, храм свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Чертанове Центральном;

Западного викариатства — иерея Алексия Меркишина, храм св. равноап. Марии Магдалины на Сетуни; иерея Димитрия Бованенко, храм свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии во Внукове;

Северо-Восточного викариатства — иерея Михаила Мишкова, храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в поселке Северный;

Северо-Западного викариатства — протоиерея Максима Запальского, храм свв. бесср. Космы и Дамиана в Северном Тушине; иерея Михаила Ильина, храм св. вмч. Георгия Победоносца в Зеленограде; иерея Александра Безрукова, храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Зеленограде.

Состоялось обсуждение различных вопросов строительства храмов, в частности — финансирования текущих работ по проектированию.

Предстоятель Русской Православной Церкви высоко оценил труды отцов настоятелей и отметил важность успешной реализации программы строительства храмов в столице.

Русская линия