В Святом Городе внедряется обширная программа по повышению доступности святынь для инвалидов — в частности, уже предлагается голосовой тур по святым местам для незрячих и слабовидящих паломников, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Religionnews.

Рефуит Голан ранее уже не раз посещала Старый Город в Иерусалиме, но в полной мере постигла его историю и великое значение для человечества только после экскурсии для инвалидов по зрению с новым голосовым приложением. «Когда не можешь хорошо видеть, камни ничем не отличаются друг от друга» — говорит Голан, идя по улочкам города с другими незрячими и слабовидящими в сопровождении нескольких зрячих волонтеров, и с интересом слушая новое приложение. Маршрут она загрузила в свой телефон и слушает указания гида с такими красочными подробностями и описаниями, которые незрячим обычно не доступны.

Приложение было разработано израильским Центром для незрячих на средства города, нескольких турагентств и благотворительных групп. Оно уже предлагается на английском, русском, арабском языках и иврите. «Иерусалим прокладывает путь для многих других древних городов по всему миру, — заявил Моше Лион, мэр Иерусалима, на торжественной церемонии запуска нового приложения. — Мы считаем нашу программу преобразования Святого Города для удобств инвалидов святой и богоугодной работой».

Старый город, окруженный 500-летними стенами, напоминает лабиринт. Тысячи ступеней ведут в четыре этнических квартала, на красочный восточный рынок, к археологическим раскопкам и многим святым местам, главные из которых — Стена Плача, Храм Гроба Господня и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе. Миллионы паломников и туристов проходят здесь ежегодно. За последние месяцы власти установили поручни и устроили специальные дорожки и рампы для инвалидов на колясках. В дополнение к трехмерным картам на стенах в ключевых пунктах города, специальная «Компания развития Восточного Иерусалима» при городском правительстве разработала особые путеводители и GPS-приложения на восьми языках для инвалидов, чтобы они могли легко ориентироваться в лабиринте улочек, аллей и святых мест.

Музей Башни Давида близ Яффских ворот Старого Города уже три года внедряет программу обслуживания инвалидов. Башню не только обустроили дорожками и пандусами для колясок, но и разработали специальные программы для детей-инвалидов. «Толкотня и спешка обычной музейной экскурсии может быть непосильна для детей со специальными нуждами, — говорит Каролин Шапиро (Caroline Shapiro), директор музея по международным программам. — А теперь у нас есть специальные экскурсоводы для слабовидящих и незрячих, глухих и слабо слышащих — экскурсоводы общаются с ними языком жестов». Незрячим разрешается изучать экспонаты руками — они ощупывают каменные блоки времен царя Ирода, грубую кладку времен крестоносцев, а также модели древнего Иерусалима, сделанные специально для них. Популярная программа «Ночное обозрение города» теперь доступна и для незрячих людей благодаря прекрасному голосовому сопровождению через беспроводные наушники. Оно было разработано при содействии Центральной библиотеки для слепых и слабовидящих.

«Мы понимаем огромное значение Иерусалима для людей всего мира, а не только для евреев, — говорит Эйлат Лейбер, директор музея. — Это город паломников. Мы видим нашу миссию в том, чтобы сделать его открытым и доступным для каждого». По его словам, переоборудовать Старый Город для людей с особыми потребностями нелегко, поскольку это объект всемирного наследия и в нем действуют особые нормы охраны памятников. «Археологи уверены в том, что обеспечить сохранность артефактов можно только не допуская к ним людей, — отмечает Лейбер, — но в реальности люди стремятся увидеть именно самые ценные и охраняемые объекты».

«Когда вы слепы, вам буквально приходится ощупывать вещи руками и воображать их деталь за деталью, и это приложение дает такую возможность» — отмечает Зимра Альперин (Zimra Alperin), председатель ассоциации слепых «Шешет» из города Беэр-Шева на юге Израиля. Она специально несколько раз приезжала в Иерусалим для «обкатки» нового приложения, и лишь затем рекомендовала его к внедрению. Рефуит Голан с восторгом отзывается об экскурсии с приложением. «В прошлом я не раз проходила этими местами с родными и друзьями, но никогда так ясно не представляла эти святыни и не ощущала их атмосферу так глубоко, — говорит она. — Теперь у меня есть возможность узнать их и всесторонне прочувствовать. Это великолепный, незабываемый дар».

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