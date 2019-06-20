17 июня 2019 года при поддержке Департамента здравоохранения Москвы в Первой градской больнице г. Москвы был организован концерт в честь Дня медицинского работника, сообщает Диакония.Ru.

Поздравить врачей и весь медицинский персонал в городскую клиническую больницу № 1 приехали председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.

«Я помню эту больницу 28 лет назад, когда здесь открылся первый больничный храм. Помню, какой она была и очень рад тому, какой она стала за это время. Я благодарен, что мы вместе с вами помогаем людям, которые очень нуждаются в нашей помощи», — сказал настоятель храма благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице, председатель Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете города Москвы епископ Пантелеимон.

Архиерей поблагодарил Департамент здравоохранения Москвы за торжество и поздравил всех присутствующих медицинских работников с профессиональным праздником.

«Сегодня мы также празднуем день Святого Духа. Когда человек имеет отношение к Духу Божественному, когда в нем есть радость общения с Богом, то тогда, конечно же, жизнь его радостна, — сказал викарий Святейшего Патриарха. — Мне хотелось бы пожелать, чтобы вы всегда были „в духе“ и у вас всегда было хорошее настроение. Это может быть сложно, но мы, священнослужители, готовы вам в этом помогать: совершать Таинства, встречаться с вами и с вашими пациентами, проводить беседы и направлять волонтеров».

С 1991 года в Первой градской больнице за тяжелыми, лежачими и одинокими больными ухаживают сестры милосердия Сестричества во имя святого благоверного царевича Димитрия. Сестры ухаживают за пациентами, перемещают лежачих больных, кормят их, занимаются реабилитацией больных, оказывают социальную помощь пациентам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в том числе бездомным. В настоящее время сестры ухаживают за больными в двух неврологических, в двух травматологических, нейрохирургическом и терапевтическом отделениях. Сейчас в ГКБ № 1 трудится 21 сестра милосердия. Сестрам помогают 83 добровольца православной службы «Милосердие».

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