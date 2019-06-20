Социальная сеть Pinterest (300 миллионов активных пользователей) закрыла у себя аккаунт антиабортной группы под названием Live Action («Живое действие») через несколько дней после того, как осведомитель раскрыл документы, которые показывают активное подавление пролайферов и христианского контента в Pinterest’е. Об этом сообщает издание Catholic Herald.

Элисон Центофанте, директор по внешним связям Live Action, опубликовала скриншот электронного письма от Pinterest, информирующего Live Action о том, что их учетная запись была «навсегда приостановлена, потому что ее содержание противоречило нашей политике в вопросах дезинформации».

Также основатель Live Action Лила Роуз поделилась вторым письмом от службы поддержки Pinterest, в котором говорилось, что учетная запись была приостановлена из-за якобы «медицинской неточной информации и конспирологии, которая превращают людей и объекты в цели для преследования и насилия».

«Что именно Pinterest пытается заблокировать? Слова поддержки беременным матерям, ультразвуковые изображения, показывающие пренатальное развитие, медицинскую точную информацию о процедуре аборта и изображения, говорящие, что женщины заслуживают лучшего, чем лидер индустрии абортов „Планирование семьи“», — сказала Роуз в заявлении 11 июня.

Также Роуз добавила, что Пинтерест нацелился на Live Action потому, что сообщения организации были очень эффективны, потому что они оповещали и образовывали миллионы людей насчет человеческого достоинства еще не рожденных детей и несправедливости абортов. И не смотря на то, что аккаунт этой про-лайф группы приостановлен, социальная сеть Pinterest оставляет ссылки на веб-сайты, которые предлагают «20 лучших способов вызвать выкидыш естественно дома».

До полного запрета Live Action в этой социальной сети ее бывший инженер-программист Эрик Кокран, ставший осведомителем Live Action, обнародовал документы, которые показывают, что сайт группы LiveAction.org был намеренно отмечен как «порнографический», что препятствовало доступу к нему со стороны посетителей.

Кокран опубликовал документы через активистскую группу Project Veritas и говорит, что впоследствии он был уволен с работы в Pinterest.

Запросы от Catholic Herald в Pinterest, в котором спрашивалось, какие конкретные данные, размещенные Live Action, платформа пометила как содержащие «дезинформацию» и как они проверили информацию, о которой идет речь, остались без ответа.

Отметим, что Twitter запретил Live Action покупать платную рекламу на своем сайте. Также эта группа pro-life также заявила о преследовании их деятельности со стороны Google и YouTube.

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