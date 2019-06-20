В УПЦ указали, что очередной раскол среди украинских раскольников лишний раз подтверждает верность решений по анафематствованию Денисенко…

Фактический уход лже-патриарха Филарета Денисенко из «ПЦУ» и восстановление им «Киевского патриархата» ещё раз подтверждает ошибочность действий Константинопольского Патриарха Варфоломея на Украине и ложность его заявлений о том, что таким образом он смог исцелить украинский раскол и вернуть в Церковь миллионы украинцев, считают в УПЦ.

«Основание ещё одной параллельной иерархии Филаретом уже второй раз за его жизнь — это раскол в расколе. Иначе это назвать нельзя», — заявил «Интерфаксу» по этому поводу замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Отец Николай указал, что действия Денисенко ещё раз подтверждают правильность ранее принятых канонической Украинской Православной Церковью решений в отношении Филарета лично и раскола вообще.

Также эти события подтверждают правильность поведения Украинской Православной Церкви и Блаженнейшего митрополита Онуфрия, «отказавшегося играть в игры с константинопольским томосом», отметил священник.

Наконец, «эти события ещё раз показывают/проявляют трагическую ошибку Константинопольского Патриархата, о чем мы и предупреждали», добавил он.

«Можно много говорить и доказывать, но Господь со временем всё расставляет на свои места и показывает истину, и мудр тот человек, который имеет терпение и вверяет себя Богу, а не политическим ветрам», — заявил священник, пояснив, что имеет в виду митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Впрочем, даже столь откровенный провал своей политики на Украине, вряд ли заставит Патриарха Варфоломея признать свою ошибку.

Русская линия