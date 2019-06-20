19 июня 2019 года, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре состоялось собрание представителей епархиальных юридических отделов Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

С вступительным словом к участникам собрания обратился Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, который отметил, что хотя с прошлой встречи и произошли изменения в общественной плоскости, однако «неизменными остаются агрессия по отношению к духовенству и верующим нашей Церкви, угрозы, рейдерство, поджоги, кражи и даже акты вандализма».

«Показательно, что мы фиксируем более 80-ти рейдерских захватов наших храмов, еще большее количество нарушений прав верующих и духовенства, но надлежащей защиты нарушенных прав не получаем», — сказал владыка.

Особое внимание Управляющий делами УПЦ обратил на массовые перерегистрации уставов приходов областной государственной администрации, невнесение сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований соответствующими должностными лицами, манипуляции на местах относительно членства в религиозной общине, бездействие полиции и поддержка рейдеров местными властями.

Митрополит Антоний привёл статистику незаконных перерегистраций чиновниками государственных областных администраций уставов религиозных общин УПЦ на «ПЦУ»: в Волынской области — 67, Ровенской области — 48, Черновицкой области — 11, Житомирской области — 15, Хмельницкой области — 42, Тернопольской области — 27, Винницкой области — 2, Ивано-Франковской области — 2, Закарпатской области — 5, Полтавской области — 1, Кировоградской области — 1, Киевской области — 1. В целом количество незаконных перерегистраций касается 222-х религиозных общин УПЦ.

«Несмотря на такие сложные условия, — подчеркнул иерарх УПЦ, — нужно ещё больше активизироваться, объединиться и содействовать друг другу в предоставлении достоверной информации для дальнейшей плодотворной работы по защите нарушенных прав верующих граждан и их религиозных приходов».

В конце митрополит Антоний очертил главное направление деятельности епархиальных Юридических отделов — это защита нарушенных прав. «В этом направлении и желаю Вам крепости, сил и вдохновения трудиться на благо нашей Святой Церкви», — сказал он.

Собрание состоялось под руководством председателя Юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова. Во время встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся правового обеспечения деятельности религиозных организаций, последних изменений законодательства Украины в сфере свободы совести и вероисповедания, незаконных перерегистраций уставов УПЦ и тому подобное.

Были предоставлены практические рекомендации по проведению фиксации нарушений и защиты прав верующих и учреждений УПЦ. Завершая собрание юристов епархиальных управлений, Председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов поблагодарил присутствующих за активное участие и обсуждение насущных вопросов.

Он также напомнил присутствующим, что о случаях нарушения прав епископата, духовенства, мирян и учреждений Украинской Православной Церкви (препятствование в совершении богослужений, захват храмов, совершение провокаций и давления, угрозы и т. п.) необходимо безотлагательно сообщать в Юридический отдел Украинской Православной Церкви.

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