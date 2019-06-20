Русская линия
Сводка новостей от 20 июня 2019

Экономический кризис ударил и по церковным предприятиям
Патриарх Кирилл поручил руководству фабрики «Софрино» разобраться с задержкой зарплаты…

СофриноО том, что православные информационные и благотворительные проекты в последние годы испытывают в России серьёзные финансовые трудности, «Русская линия» уже писала. Многие православные бизнесмены в последнее время отказываются от поддержки церковным и околоцерковным организациям в связи с кризисом.

Насколько непростым является положение можно судить по тому, что даже на художественно-производственном предприятии «Софрино» начались задержки зарплаты. В связи с этим Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вынужден был обратить особое внимание руководства предприятия на данную проблему, сообщает ТАСС.

«Обращение сотрудников [фабрики „Софрино“ к Патриарху о невыплате заработной платы] получено, Патриарх дал поручение руководству предприятия разобраться со сложившейся ситуацией и доложить ему в самые кратчайшие сроки. К сожалению, ряд внутренних сложностей на предприятии, накопившихся за последние годы, сейчас выражаются и в таких обращениях. Надо полагать, что новый менеджмент предприятия „Софрино“ сможет урегулировать эту ситуацию», — сказал пресс-секретарь Патриарха священник Александр Волков.

Отец Александр отметил, что под обращением подписались не все сотрудники фабрики и речь идёт о «небольшом количестве от общего числа работников». Тем не менее, проблема существует.

Предприятие «Софрино» является основным производителем предметов церковного обихода, это одно из крупнейших предприятий Подмосковья. Начало предприятию положили Мастерские по производству церковной утвари и икон, открытые после войны в Новодевичьем монастыре, 15 сентября 1980 года состоялось открытие фабрики «Софрино». Общая площадь предприятия — 12 га, здесь работает около 3 тыс. человек, ассортимент изделий насчитывает свыше 2,5 тыс. наименований.

Предприятие проводит реставрационные работы, осуществляет разработку архитектурных проектов храмов и часовен, дизайн их внутренних интерьеров, выполняет уникальные индивидуальные заказы.

Русская линия

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