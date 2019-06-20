Деревянную церковь Рождества Иоанна Предтечи в Пеновском районе передадут Ржевской епархии Московского патриархата Русской православной церкви. Памятнику деревянного зодчества в этом году исполняется 325 лет.

Храмовый комплекс Ширков погост относится к объектам культурного наследия. Старейшее здание — церковь Рождества Иоанна Предтечи — было построено в 1694 году без единого гвоздя. В начале 20 века богослужения там прекратились. Сейчас достопримечательность снова открыта для посещений.

В дальнейшем планируется подача заявки на включение объекта в федеральную программу «Развитие культуры и туризма», которая позволит провести реставрацию церкви, сообщает afanasy.biz.

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