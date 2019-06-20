Кирилло-Белозерский музей-заповедник в Вологодской области и Вологодская епархия нашли компромисс по вопросу о возвращении Церкви строений Ферапонтова и Кирилловского монастырей, сообщил ТАСС директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

«Все решения согласительной комиссии [по разрешению спорной ситуации между Вологодской епархией и Кирилло-Белозерским музеем-заповедником] у нас воплощаются. Мы уже передали епархии Священнические кельи в Кирилло-Белозерском музее и освободили Казенную палату в Ферапонтовом монастыре. Как только будет решение Росимущества, мы передадим и этот объект. В Кириллове мы предложили альтернативу — Духовное училище, оно должно быть передано в 2021 году, как записано в протоколе: столь длительный срок из-за того, что требуется перевезти в другое помещение расположенный там отдел учёта и хранения музея, а также провести проектные и реставрационные работы», — рассказал глава музея.

По его словам, вопросы передачи Русской Православной Церкви помещений Кирилло-Белозерского музея-заповедника рассматривались на недавнем заседании рабочей группы в Минкультуры РФ, которая вынесла решение, что одобряет действия согласительных комиссий, которые работали в Кириллове, а также во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

Ранее действующий Кирилловский монастырь и вновь возрождаемый Ферапонтов мужской монастырь подавали заявления о передаче им пяти объектов Кирилло-Белозерского музея — это стены Ивановского монастыря и Братские кельи в Кириллове, а также церковь Мартиниана, надвратные церкви Богоявления и Ферапонта, Казенная палата в Ферапонтове. Итогом спора за помещения стал принятый в октябре 2018 года протокол согласительной комиссии.

Стороны договорились, что музей передает епархии все свободные помещения Священнических келий XVII века, Казенную палату в Ферапонтове — в сентябре 2019 года, духовное училище в Кириллове — в 2021 году. При этом монастыри отзывают заявку о передаче им стен Ивановского монастыря и Братских келий в Кириллове и церкви Мартиниана в Ферапонтове.

«На мой взгляд, у нас нормальные отношения и с тем, и с другим монастырем [в Кириллове и в Ферапонтове]. Буквально вчера мы обсуждали с игуменом Ферапонтова монастыря, какие ещё иконы можно поставить в иконостасе надвратных церквей Богоявления и Ферапонта. Надвратные церкви работают, как и ранее, богослужения могут совершаться круглый год. Все по-прежнему и в церкви Мартиниана — богослужения проводятся в тёплое время года, в праздничные и воскресные дни. Вчера же я обсуждал с игуменом Кирилло-Белозерского монастыря, какие иконы включить в иконостас церкви Архангела Гавриила, чтобы это было удобно при богослужениях», — рассказал руководитель музея.

Русская линия