Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал четыре площадки под строительство храма святой Екатерины, которые в настоящее время городские власти детально прорабатывают с архитекторами, сообщает Интерфакс.

Градоначальник в эфире «Эхо Москвы в Екатеринбурге» сообщил, что обсуждаются площадки на месте неработающего Приборостроительного завода на набережной, за киноконцертным театром «Космос», пустырь на перекрестке улиц Фурманова-Белинского и участок на улице Татищева.

По его словам, на прошлой неделе велись переговоры с меценатами и градостроителями, обсуждались «конкретные технологические вещи», такие как транспорт, сети, архитектурные доминанты, возможные архитектурные объемы. «Делали макеты на компьютере тех или иных видов в городе, как они могут поменяться. Это достаточно большая работа», — рассказал мэр.

Лично ему нравится площадка на месте Приборостроительного завода. «Она может быть консенсусной. Надо смотреть очень внимательно транспортную сеть, потому что это большие потоки и людей, и транспорта. Надо смотреть видовые вещи, потому что набережная — это то, что фотографируют все. В комплексе надо смотреть квартал Музея писателей Урала. Если делать, то это надо делать коренную реконструкцию не только площадки, но и всего квартала», — считает Высокинский.

Ранее бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман также высказывал мнение, что место, где сейчас располагаются объекты Приборостроительного завода, подходит для строительства храма, но придётся «немножко потеснить губернаторскую резиденцию», которая находится рядом. Также по его словам, подходящим местом могла бы стать Площадь 1905 года, где установлен памятник Ленину, но власти пока этот участок не обсуждают.

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