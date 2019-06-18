Глава Счётной палаты Алексей Кудрин — один из немногих госчиновников, который не побоялся открыто признать, что реальные доходы населения в России в последние годы постоянно падаю, число бедных активно растёт, в связи с чём в стране могут вспыхнуть социальные протесты, сообщает РИА Новости.

В интервью в программе «Познер» на Первом канале Кудрин указал, что в настоящее время в стране за чертой бедности находится 12,5 миллиона человек. Также Кудрин рассказал, что подготовлены предложения, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30−40%.

«Часть этих предложений взята сейчас, ну, например, есть материнский капитал, из него можно взять каждый месяц на свою текущую жизнь, если ты бедный. И для первого ребёнка тоже введено пособие, если семья находится в зоне бедности, но это решение принято только для тех, у кого родились дети с 2018 года, а вообще-то это мера должна быть распространена на всех», — отметил глава Счетной Палаты.

Он добавил, что сумма, которая пойдёт на выплаты, посильна для бюджета России.

Тем временем, вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете «Известия» рапортавала, что количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения.

Как отметила Голикова, снижение бедности в два раза — национальная цель номер один. Решение вопроса бедности, по её мнению, лежит, с одной стороны, в плоскости увеличения различных видов и форм социальной поддержки, а с другой стороны — в экономическом росте.

По её словам, более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности. «Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%», — сказала она на круглом столе на тему «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей».

В Кремле в ответ на эти заявления указали, что знают об этой проблеме, и уже принимают меры. Однако, разочарование среди граждан экономической политикой российских властей растёт с каждым месяцем — никаких позитивных сдвигов в этом направлении население не видит.

Русская линия