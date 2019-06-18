С 18 по 24 июня 2019 года в Ставрополе на Крепостной горе состоится ежегодная православная выставка-ярмарка «Град Креста», сообщает пресс-служба Издательского совета. Выставка организуется Ставропольской епархией и группой компаний «Православная Южная Русь» при поддержке администрации города Ставрополя и при участии Издательского Совета Русской Православной Церкви. В рамках православной ярмарки пройдет выставка-форум «Радость Слова».

«Радость Слова» — просветительский проект Издательского Совета, цели форума — насыщение региональных книжных рынков качественной книжной продукцией, создание новых информационных возможностей в сфере культуры и образования, содействие духовно-нравственному просвещению молодого поколения, возрождение интереса к литературе и чтению у граждан.

19 июня в 11.00 состоится торжественное открытие выставки, которое начнется молебном перед ковчегом с частицами мощей святых мучениц Веры, Надежды и Любови. Церемонию открытия возглавит председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

В выставке-ярмарке примут участие церковные и светские организации из России, Белоруссии, Греции, Святой Земли, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Вниманию гостей мероприятия будут представлены духовная, просветительская, историческая и детская литература, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, церковная утварь, изделия монастырских мастерских, сувениры, изделия народных промыслов, подарки, одежда и многое другое.

Работа православной выставки-ярмарки будет организована таким образом, чтобы жители Ставрополя имели возможность не только ознакомиться с православной культурой и деятельностью храмов и монастырей, но и принять участие в культурно-развлекательных мероприятиях и в насыщенной духовно-просветительской программе.

С 18 по 23 июня можно будет зарегистрироваться и принять участие в розыгрыше паломнических туров к древним святыням Теберды, в Петропавловский храмовый комплекс Кавказских Минеральных Вод, к древним храмам IX века и наскальному лику Спасителя в поселке Нижнем Архызского района, а также к святыням Крыма. Розыгрыш состоится 23 июня в 15.00 на Крепостной горе.

23 июня в 12.00 в рамках православной выставки-ярмарки «Град креста» пройдет шахматный турнир на кубок митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

24 июня в 11.00 в Казанском кафедральном соборе состоится фестиваль колокольного звона.

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