Глава «Киевского патриархата» заявил, что получение от Фанара Томоса об автокефалии закончилось «пшиком» — ни признания, ни реальной автокефалии «ПЦУ» не получила…

Денисенко: «Хвастаться тем, что у нас есть Томос об автокефалии не стоит. Он ввёл нас в заблуждение»

Глава раскольничьего «Киевского патриархата» лже-патриарх Филарет Денисенко, разругавшись со своим бывшим учеником Епифанием Думенко, который ныне возглавляет «ПЦУ», начал активно обличать предавших его раскольников и открыто говорить, что в чём боятся себе признаться представители «ПЦУ».

В частности, Денисенко резонно указывает, что получение от Фанара Томоса об автокефалии закончилось для раскольников «пшиком», поскольку ни всеправославного признания, ни реальной автокефалии «ПЦУ» не получила, сообщает СПЖ.

«Не называйте ПЦУ канонической Церковью, не утверждайте неправду, — заявил глава УПЦ КП корреспонденту „Украинского радио“. — Она не признана другими Церквями канонической, а признана только одним Вселенским Патриархом. Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической Церковью ПЦУ не признают 13 Поместных Церквей. То какая же она каноничная? Когда с митрополитом Епифанием никто не служит, кроме Вселенского Патриарха»?

Денисенко напомнил, что с получением Томоса ни от одной из Автокефальных Церквей не последовало признания ПЦУ: «Не признает ни одна Церковь, не только Русская, но и Элладская, Иерусалимская, Александрийская, Сербская, Румынская, Болгарская, Албанская, Польская, Грузинская, никто не признает. И потому хвастаться тем, что у нас есть Томос об автокефалии не стоит. Он ввёл нас в заблуждение».

Также Филарет прокомментировал присутствие Епифания на именинах Патриарха Варфоломея на Фанаре, когда многие СМИ поспешили разнести информацию о том, что иерархи Поместных Церквей сослужили вместе с главой ПЦУ.

«Эта Церковь (ПЦУ, — ред.), только говорит, что она канонична, — утверждает Филарет. — А если она канонична, то почему 10 июня, когда митрополит Епифаний поздравлял Вселенского Патриарха, и там были представители Александрийского Патриарха, Иерусалимского и Элладской Церкви, они не служили с ним? Почему не служили? А потому, что эти Церкви Епифания не признают, как канонического главу Церкви».

Ранее Денисенко также заявил крайне неприятную для представителей «ПЦУ» вещь. По его словам, если принимать позицию, что в 2018 году Фанар снял с него анафему, то это означает, что до того момента она была действительной, и весь «епископат» УПЦ КП, включая Епифания, — это ряженные люди, которые не имеют канонических хиротоний. Сам Денисенко так не считает, но Поместные Православные Церкви считают именно так.

Русская линия