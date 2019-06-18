|Сводка новостей от 18 июня 2019
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В подтверждение слов протоиерея Димитрия Смирнова
Кудрин не исключил «социального взрыва» в России
Денисенко: «Хвастаться тем, что у нас есть Томос об автокефалии не стоит. Он ввёл нас в заблуждение»
Христиане Святой Земли выступили против решения Верховного суда Израиля по имуществу Иерусалимского Патриархата
Пора отказываться от матриархата
Александр Высокинский: Собор святой Екатерины будет построен на одной из компромиссных площадок
Епископ Будванско-Никшичский Иоаникий: Власти Черногории готовят изъятие храмов и разграбление церковного имущества
Этот день в Русской истории
Отошёл ко Господу русский писатель протоиерей Николай Агафонов
Казачьи гуляния прошли в центре Екатеринбурга в День Святой Троицы
Издан сборник песнопений Литургии святителя Иоанна Златоуста на тайском языке
В Екатеринбурге пройдет международный слёт трезвости и здоровья «Урал-2019»
В Ставрополе пройдет выставка-форум «Радость Слова»
Состоялись торжества по случаю 800-летия Почаевского Свято-Духовского скита
В Гамбурге прошли церковные торжества в честь празднования дня памяти св. прав. Иоанна Кронштадтского