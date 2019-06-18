Русская линия
Сводка новостей от 18 июня 2019

В Крыму состоялась акция «Кронштадт-Севастополь»

Военно-патриотическая акция, приуроченная ко дню памяти прославления святого Иоанна Кронштадтского, прошла 12−14 июня в Крыму. Среди ее организаторов — «военный» отдел Санкт-Петербургской епархии, Николаевский морской собор Кронштадта, Симферопольская и Крымская епархия, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.

В Севастополе на территории национального заповедника «Херсонес Таврический» председатель «военного» отдела архимандрит Алексий (Ганьжин)освятил написанную петербургским художником Виталием Аноевым икону «Праведный Иоанн Кронштадтский в Ливадии». Она была передана в Крестовоздвиженский храм Ливадийского дворца.

Севастополь иногда называют «южным Кронштадтом», и художник написал икону, чтобы увековечить память о событиях, произошедших в 1894 году в Ливадии, куда священник с морского острова-крепости Иоанн Сергиев был приглашен царской семьей для молитвенной помощи императору Александру III. Молитвенника за все Отечество назвали всероссийским пастырем. Об этом напомнил отец Алексий.

«Два морских города неразрывно связаны историческими и духовными узами, нуждаются в покровительстве наших святых предков, среди которых — праведный Иоанн Кронштадтский», — отметил он.

14 июня, когда праздновался день прославления святого Иоанна Кронштадского, Севастополь отмечал 236-летие. Состоялся концерт победителей Всероссийского конкурса детского и молодежного творчества «Мир. Доброта. Милосердие» и артистов Крыма.

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» открылась выставка рисунка «Мой храм»: были представлены работы детей со всей России. Обращаясь к юным художникам и гостям, помощник благочинного Севастопольского округа протоиерей Стефан Сломчинский отметил, что хорошо, когда дети не только рисуют храмы, но и ходят в них с мамой и папой, молятся Богу. Он пожелал организаторам Божией помощи в дальнейших добрых проектах.

Русская линия

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