17 июня 2019 года, в день Святого Духа, в Почаевском Свято-Духовском скиту состоялись торжества по случаю 800-летия его основания, сообщает сайт Почаевской лавры.

Божественную литургию в Иверском храме скита возглавил митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор.

Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, наместник Успенской Почаевской лаврымитрополит Почаевский Владимир, архиепископ Конотопский и Глуховский Роман, скитоначальник архимандрит Пафнутий (Целик), братия обители в священном сане и многочисленное духовенство, прибывшее на празднование. За богослужением молился митрополит Иов (Тывонюк).

На малом входе архимандрит Пафнутий был удостоен права ношения второго наперсного креста с украшениями.

Со словом проповеди к собравшимся обратился митрополит Феодор.

По окончании Литургии состоялся многотысячный крестный ход к новопостроенной колокольне и памятной часовне, затем был совершен чин их освящения.

К верующим обратился скитоначальник архимандрит Пафнутий.

В завершение празднования 800-летнего юбилея скита хоры пропели многолетие всем присутствовавшим. Гостям праздника была предложена праздничная трапеза.

Накануне, в день Святой Троицы, в Почаевской лавре были совершены две праздничные Божественные литургии. 13 июня состоялся многотысячный крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Почаевская», проследовавший от стен Лавры до Свято-Духовского скита.

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