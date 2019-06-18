14 июня 2019 года, в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского, в г. Гамбурге прошли церковные торжества. В 2019 году исполняется 190 лет со дня рождения и 110 лет блаженной кончины «всероссийского батюшки», сообщает пресс-служба Берлинско-Германской епархии.

Утром в храме во имя св. прав. Иоанна управляющий Берлинско-Германской епархией архиепископ Подольский Тихон совершил Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Северного округа протоиерей Борис Устименко, настоятель храма протоиерей Сергий Бабурин, протоиерей Дионисий Идевайн (г. Шверин), иеросхимонах Рафаил (Кронштадт), иерей Геннадий Сар, иерей Иоанн Сухоняк, иерей Феодор Фрайбергер (г. Ганновер), диакон Арчил Чхиквадзе.

За Литургией пел Московский Синодальный хор под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова.

По окончании богослужения архиепископ Тихон обратился к духовенству, прихожанам и гостям прихода с архипастырским словом.

Далее на площади перед храмом было совершено освящение скульптурного изображения св. прав. Иоанна Кронштадтского, которое затем укрепили на стене храма. Инициатором создания скульптуры стал воронежский предприниматель Петр Михайлович Вьюнов. Его стараниями были сооружены памятники для России, Германии и США. Автор монумента в Гамбурге — российский скульптор Константин Чернявский.

От имени дарителей памятника собравшихся приветствовала Наталья Сергеевна Мезенцева, президент Благотворительного фонда св. мч. Вонифатия, которая передала в дар приходу иконы со святыми мощами праведного Федора Ушакова, преподобномученицы Великой княгини Елисаветы и равноапостольной Марии Магдалины.

Далее архиепископ Тихон в сопровождение духовенства принял участие в торжественном приеме по случаю празднования Дня независимости России. В рамках приема состоялась встреча управляющего епархией с Генеральным консулом России в г. Гамбурге Андреем Евгеньевичем Шарашкиным.

Торжества посвященные памяти св. прав. Иоанна Кронштадтского завершились концертом духовной музыки в исполнении Московского Синодального хора. Выступление Синодального хора прошло в рамках Дней российской духовной культуры в Германии, проводимых Министерством культуры РФ при участии Берлинско-Германской епархии.

Русская линия