Главы Церквей и церковные общины Иерусалима выразили свой протест и «великое удивление» в связи с невиданной и подозрительной быстротой принятия решения Верховным судом Израиля по спорным деяниям экстремистской еврейской организации Атерет Коханим, которая мошенническим путём приобрела собственность Иерусалимского Патриархата, сообщает Седмица.Ru.

Суд своим окончательным решением отклонил апелляцию Иерусалимской Православной Церкви, требовавшей признания сделки недействительной и незаконной. Организация Атерет Коханим действовала через иностранных посредников в сделке по приобретению трех зданий в христианской зоне Старого Города. Согласно постановлению верховного суда от 10 июня, недвижимая собственность Православной Церкви в Иерусалиме была вполне законно приобретена иностранными посредниками, действовавшими от имени и по поручению этой еврейской организации.

В совместном заявлении, подписанном Патриархами, главами Церквей и церковных общин Святой Земли, говорится, что действия еврейской организации представляют собой хорошо продуманную атаку «не только на собственность Православной Церкви в Иерусалиме», но также и на правовое положение «статус-кво» Святой Земли. Тем самым эти действия нарушают равновесие в отношениях религиозных общин в Святом Городе и представляют собой великий риск для христианского присутствия в святых местах, говорится в заявлении.

Три спорных здания были предметом судебных разбирательств в течение более чем 14 лет. Они располагаются близ Яффских ворот, обеспечивающих самый удобный и прямой доступ в христианскую зону Старого Города. Если еврейской организации Атерет Коханим действительно удалось овладеть этой недвижимостью — как-то подтверждает решение Верховного суда — то неизбежно возникнет напряженность и появятся препятствия для доступа местных христиан и христианских паломников к Храму Гроба Господня и иным многочисленным христианским святыням Старого Города в Иерусалиме.

Документ подписан, в числе прочих, Патриархом Иерусалимским Феофилом III, апостольским администратором Латинского Патриархата Иерусалимского архиепископом Пьербаттистой Пиццабалла, а также отцом Франческо Паттоном, блюстителем Святой Земли. Патриархи и главы церквей в Иерусалиме заявляют в этом документе о своей поддержке Иерусалимской Православной Церкви в его борьбе за спорные здания — невзирая на решение Верховного суда Израиля.

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