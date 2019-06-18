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Сводка новостей от 18 июня 2019

В Екатеринбурге пройдет международный слёт трезвости и здоровья «Урал-2019»

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского с 10 по 16 июля 2019 года в живописном, экологически чистом месте на Мариинском водохранилище в пригороде Екатеринбурга пройдет Международный слёт трезвости и здоровья «Урал-2019». Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Организуют его Попечительство о народной трезвости, отделы по утверждению трезвости и противодействию наркомании Екатеринбургской епархии, Иоанно-Предтеченское братство трезвения, АНО НПЦ «Традиция», Благотворительный фонд «Ника», администрация ГО Ревда.

Слёт включает в себя, отдых, обучение, интересные и познавательные лекции, игры, спортивные состязания, мастер-классы. По словам организаторов, это будет большой палаточный охраняемый лагерь на берегу водоема, в котором могут принять участие все желающие провести время трезво, интересно и с пользой.

Участники смогут пройти обучение по направлениям: «Трезвенное просвещение», «Жизнь евхаристической общины», «Семья — путь к любви и радости», «Церковная реабилитация наркозависимых».

Досуговая программа слета обширна. Для детей будет действовать детский городок, для всех участников будут организованы киноклуб, вечерки, спортивные соревнования, ромашковый бал.

В течение слёта будут проходить богослужения (храм находится в центре оборудованного лагеря), консультации со священниками и психологами, так же участники смогут дать обет трезвости.

Участники слёта услышат лучших специалистов и экспертов, смогут приобрести методическую литературу. Предполагается, что специальными гостями слёта станут протоиереи Илия Шугаев и протоиерей Григорий Григорьев.

Для участия в слете необходимо зарегистрироваться.

Телефон организаторов: +7 (992) 021-44-99.

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