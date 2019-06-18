В ООН заявили, что к 2050 году население России может сократиться до 125 млн человек…

Многие российские СМИ и общественные деятели с иронией восприняли слова главы Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова, который в довольно жёсткой манере обрисовал печальное будущее России и русского народа, который продолжает стремительно вымирать.

Однако, ООН 17 июня 2019 года опубликовала прогноз развития населения мира до 2050 года, который фактически подтверждает слова отца Димитрия о демографической катастрофе в России.

Согласно «Прогнозу развития мирового населения 2019», к 2050 году в России может проживать (по оптимистическому сценарию) до 147,3 миллионов человек. Однако, пессимистический вариант предполагает, что население РФ за тот же период снизится до 124,6 миллионов человек, сообщает «Немецкая волна».

Для сравнения: в 2020 году население России, по оценкам ООН, будет составлять почти 146 миллионов человек. По данным Росстата на 1 января 2019 года, сегодня в России проживают более 147,7 миллиона человек. То есть никакого роста населения в нашей стране все ближайшие 30 лет не ожидается, и это по оптимистическому сценарию (!).

В то же время за этот же период население Земли увеличится с нынешних 7,7 миллиардов до 9,7 миллиардов человек, а к концу XXI века на Земле будут проживать 10,8 миллиардов человек.

Согласно оптимистическому прогнозу, предполагающему высокие темпы роста населения, ожидается, что Индия к 2027 году обгонит по этому показателю Китай и станет страной с самым многочисленным населением в мире. В 2027 году, по прогнозам ООН, в Индии будут проживать 1 миллиард 491 миллионов человек, а в Китае 1 миллиард 479 миллионов человек.

Несмотря на такое развитие в отдельных странах и регионах, ООН прогнозирует общее сокращение рождаемости на планете до среднего показателя в 2,2 ребёнка на женщину. В 1990 году эта цифра составляла 3,2 ребенка.

Русская линия