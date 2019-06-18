Более половины россиян считает, что отец может ухаживать за ребёнком не хуже матери…

Почти треть россиян (30%) придерживаются однозначного мнения, что отец может не хуже матери ухаживать за ребёнком. Еще 40% заявили, что «скорее согласны» с данным утверждением. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, сообщает ТАСС.

«Большинство опрошенных — 70% – верят в способность отцов ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин», — говорится в материалах ВЦИОМ. При этом две трети респондентов считают, что мать не должна ограничивать общение ребёнка с отцом после развода.

Более четверти (27%) участников опроса заявили, что СМИ не воспитывают у молодежи ответственного отношения к отцовству, ещё 35% «скорее согласны» с данным мнением.

Кроме того, треть (33%) респондентов заявили, что отцовское воспитание формирует уважение к женщине. Ещё 27% считают, что оно воспитывает ответственность, 24% – мужество и отвагу, 20% – трудолюбие.

Таким образом, в российском обществе зреет недовольство сложившимся положением дел, когда в стране существует устойчивая советская практика отдавать детей на воспитание (в случае развода) исключительно матери. Добиться того, чтобы суд оставил ребёнка в случае распада семьи с отцом, сегодня практически невозможно.

Русская линия