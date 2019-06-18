Русская линия
Сводка новостей от 18 июня 2019

Отошёл ко Господу русский писатель протоиерей Николай Агафонов

На 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный православный писатель, клирик Самарской епархии протоиерей Николай Агафонов, сообщает «Православие и мир».

«Сегодня в 15.00 во время соборования отошел ко Господу большой русский писатель протоиерей Николай Агафонов. Имел счастье знать батюшку лично и испытал радость общения с ним. Прошу молитв о упокоении его светлой души!» — написал на своей странице в Facebook главный редактор интернет-журнала «Живое слово» Фазиль Ирзабеков.

О смерти отца Николая сообщил также протоиерей Александр Авдюгин.

«Только что узнал печальную новость: после тяжелой болезни скончался замечательный пастырь, писатель, протоиерей Николай Агафонов. Господи, упокой его в селениях Своих. Книги отца Николая для многих из читающих православных являются не только интересными повествованиями, с динамичным сюжетом, они все христоцентричны, пронизаны глубокой верой в Творца и в Его высшее создание — человека. Царство Небесное доброму батюшке..» — написал он.

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