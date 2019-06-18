В июне 1995 г. в святые дни Троицкой сплошной седмицы чеченские бандиты напали на г. Буденновск (Святой Крест), захватили больницу с родильным отделением (находившуюся на месте Воскресенского монастыря, основанного первомучеником Кавказа Князем-Страстотерпцем Михаилом Тверским) и удерживали в ней в течение 5 дней несколько тысяч заложников. В результате бандитами было убито 143 человека, 415 получили ранения. Власти растерялись, штурмы больницы оказались безуспешными, переговоры зашли в тупик.

В то время, пока банда Шамиля Басаева творила кровавые расправы в районной больнице, 18 июня в день Всех святых и праздник иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» по благословению митрополита Ставропольского Гедеона в единственном храме города в честь Казанской Божией Матери был совершен соборный молебен ставропольского духовенства. В это время над больницей многие увидели образ Божией Матери, молившейся перед Восьмиконечным Русским Крестом. После молебна требования чеченских бандитов резко изменились, и они согласились без каких-либо условий освободить заложников. На другой день тысячи людей вышли из больницы на свободу.

Настоятель Казанского храма архимандрит Александр записал свидетельства очевидцев и представил их правящему митрополиту Гедеону, который, ознакомившись с ними, увидел во всем происшедшем великое знамение милости Божией заступление Пресвятой Богородицы. На основе записанных свидетельств владыка благословил написать новый образ Божией, Матери. Свято-Крестовская икона стала новой иконографией среди Богородичных икон Русской Церкви. На ней Богоматерь изображена у Креста, напоминая о ее Голгофском стоянии, сложение рук напоминает Семистрельную икону («Умягчение злых сердец»). На 40-ой день памяти жертв трагедии — 23 июня 1995 г. — икона была принесена в Буденновск, с ней был совершен крестный ход по всему городу. А на месте трагедии у больницы в центре монастыря была заложена памятная часовня. Свято-Крестовская икона сразу стала одной из чтимых святынь Северного Кавказа. Эта икона явила, что Божия Матерь помнит Свой Первый Земной Удел — Иверию (т.е. Кавказ) и молится за него у Креста Сына Своего, чтобы и над ним воссиял во всей славе Спасительный Животворящий Крест Господень.

В этот день в 1901 г. родилась младшая дочь Императора Николая II Царевна-Мученица Анастасия Николаевна (день памяти 17 июля).

Великая Княжна Анастасия была самой младшей из дочерей в Царской Семье. По общему мнению, Ее отличали от остальных Царских детей особая жизнерадостность, живость и веселость. «Девочка-"сорванец», «Швибз», как называли Ее родные, может быть, и хотела бы соответствовать домостроевскому идеалу девушки, да не могла. Но, скорее всего, Она об этом просто не задумывалась, потому что основной чертой Ее не до конца раскрывшегося характера была веселая ребячливость", — писала о ней фрейлина Императрицы Юлия Ден. «Анастасия Николаевна всегда шалила, лазила, пряталась, смешила всех Своими выходками, и усмотреть за ней было нелегко», — вторила Анна Вырубова.

«Великая Княжна Анастасия Николаевна, несмотря на Свои семнадцать лет, была еще совершенным ребенком. Такое впечатление Она производила главным образом Своей внешностью и Своим веселым характером. Она была низенькая, очень плотная, — „кубышка“, как дразнили Ее сестры. Ее отличительной чертой было подмечать слабые стороны людей и талантливо имитировать их. Это был природный, даровитый комик. Вечно, бывало, Она всех смешила, сохраняя деланно-серьезный вид», — отмечал генерал М.К.Дитерихс.

Но при всей живости своего характера, Анастасию Николаевну всегда отличали кротость и смирение, особенно явно выказанные в период заточения Царской Семьи. Ей было всего семнадцать лет, когда Ее настиг конец земной жизни в подвале Ипатьевского дома. Раненную пулями изверги докалывали Ее штыками.

«Сегодня день Анастасии, / И мы хотим, чтоб через нас / Любовь и ласка всей России / К Вам благодарно донеслась. / Какая радость нам поздравить / Вас, лучший образ наших снов, / И подпись скромную поставить / Внизу приветственных стихов. / Забыв о том, что накануне / Мы были в яростных боях, / Мы праздник пятого июня / В своих отпразднуем сердцах. / И мы уносим к новой сече / Восторгом полные сердца, / Припоминая наши встречи / Средь Царскосельского дворца», — писал по случаю дня рождения Великой княжны, находившийся в 1916 году на излечении в Царскосельском лазарете поэт Николай Гумилев.

Сегодня день памяти видного государственного и военного деятеля Царской России финляндского генерал-губернатора генерала от инфантерии Николая Ивановича Бобрикова, скончавшегося от ран 5 июня 1904 г.

Он родился 15 января 1839 г. в Стрельне под Петербургом в семье военного лекаря. Получив военное образование с 1858 г. служил на офицерских должностях в различных воинских частях и родах войск. Во время Русско-турецкой войны 1877 — 78 гг. Бобриков в должности помощника начальника штаба Гвардейского корпуса продемонстрировал большой организаторский талант. Его заслуги были высоко оценены и в 1878 г. он был произведен в генерал-майоры и зачислен в свиту Его Императорского Величества. В 1884 г. Бобриков был произведен в генерал-лейтенанты и назначен начальником штаба Гвардии и Петербургского военного округа, а 1898 г. он был произведен в генералы от инфантерии и назначен в члены Военного Совета страны.

С 1898 г. Бобриков служил финляндским генерал-губернатором. На этом посту генерал активно боролся с финляндским сепаратизмом. Он требовал распустить финляндскую армию и распространить на княжество общеимперские военные законы, унифицировать правовую и финансовую систему, очистить учебники финляндских школ от русофобии и ввести в учебные программы курсы русской истории, географии и культуры, привилегий при приеме русских на госслужбу в Финляндии, обязательного введения русского язык в Сенате, учебных заведениях и администрации. На протяжении 6 лет Бобриков упорно проводил эту программу в жизнь, что вызвало серьезное недовольство в Финляндии, жителям которой впервые за 90 лет напомнили о том, что они являются российскими подданными. В самой России политика Бобрикова вызывала открытое сопротивление либералов и левых радикалов. В результате, 3 июня 1904 г. прямо в здании финляндского Сената Бобриков был смертельно ранен Евгением Шауманом тут же застрелившимся на месте. Не приходя в сознание, в ночь на 5 июня генерал скончался.

Сегодня также день памяти маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, скончавшегося в 1974 г.

Есть множество свидетельств сугубой помощи Божией Русскому народу в самой тяжелой в нашей истории войне. Одно из самых явных: война была закончена 6 мая 1945 г. на Пасху и в день памяти покровителя православного воинства Георгия Победоносца.

Георгий Жуков родился 19 ноября 1896 г. в деревне с «военным» названием Стрелковка в Калужской губернии в крестьянской семье, с 1907 г. работал в Москве учеником, затем мастером-скорняком. С 1915 г. на фронте, младший унтер-офицер в кавалерии. С 1918 г. в Красной армии, во время Гражданской войны командир взвода и эскадрона. Затем командовал кавалерийским полком, бригадой, дивизией, корпусом, был помощником инспектора кавалерии РККА и заместителем командующего войсками Белорусского особого военного округа. В 1939 г., командуя особым корпусом, а затем армейской группой войск, разгромил японцев на реке Халхин-Гол в Монголии. С июня 1940 г. командовал войсками Киевского особого военного округа. С конца января по 30 июля 1941 г. начальник Генштаба и заместитель наркома обороны.

В начале Великой Отечественной войны командовал войсками Резервного (август — сентябрь 1941) и Ленинградского (сентябрь — октябрь 1941) фронтов. Во время обороны Москвы и разгрома немецко-фашистских войск в Московской битве 1941−42 гг. командовал войсками Западного фронта (10 октября 1941 — август 1942). С августа 1942 г. 1-й заместитель наркома обороны и заместитель Верховного главнокомандующего. Осуществлял координацию действий фронтов по разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом (1942); координировал действия Волховского и Ленинградского фронтов по прорыву блокады Ленинграда (1943); при разгроме противника в Курской битве (1943) координировал действия Центрального, Воронежского, Степного, Белорусского фронтов. В марте — мае 1944 г. командовал войсками 1-го Украинского фронта, руководя операциями по освобождению Правобережной Украины. С июня по ноябрь 1944 г. координировал действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов при освобождении Белоруссии. С ноября 1944 по май 1945 гг. командовал войсками 1-го Белорусского фронта, которые совместно с войсками 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов осуществили Висло-Одерскую операцию, а затем разгром берлинской группировки немецко-фашистских войск и овладели Берлином. 8 мая 1945 г. в Карлсхорсте (Берлин) Жуков принял капитуляцию фашистской Германии, а 24 июня, в праздник Святой Троицы, он командовал Парадом Победы на Красной площади в Москве.

После войны был главнокомандующим Группой советских войск в Германии и главноначальствующим советской администрации в зоне оккупации (июнь 1945 — март 1946), затем был назначен главнокомандующим сухопутными войсками и заместителем министра Вооруженных сил (март — июнь 1946). Однако после этого попал в опалу и назначен командующим войсками Одесского военного округа, Берия готовил уже процесс над Жуковым и его ближайшими сослуживцами, но Сталин запретил трогать маршала, Жуков был сослан еще дальше — командующим Уральского военного округа. После смерти Сталина участвовал в аресте Берии, в марте 1953 г. назначен 1-м заместителем министра, а с февраля 1955 по октябрь 1957 гг. был министром обороны СССР. Попал в опалу и у нового вождя Хрущева — с марта 1958 г. легендарный полководец в отставке.

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