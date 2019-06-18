16 июня 2019 года, в День Святой Троицы, на Октябрьской площади Екатеринбурга для жителей и гостей уральской столицы прошел праздник «Уральские казачьи гуляния на Троицу», в котором активное участие приняли сотрудники и добровольцы отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Показать своё мастерство и творчество приехали коллективы из различных уголков Среднего Урала: Екатеринбурга, Среднеуральска, Алапаевска, Верхней Пышмы, Березовского, Арамиля, Нижнего Тагила, Режа, Ачита, и из Пермского края.

Парковая зона Октябрьской площади была поделена на несколько площадок. Так, вдоль аллеи расположилась уральская ярмарка, на которой мастера представили посетителям изделия ручной работы.

— У меня уже был положительный опыт сотрудничества с казаками, — рассказала одна из мастериц Елена Успенская. — Это приветливые люди, которые всегда готовы помочь. И особенно меня привлекает атмосфера казачьих гуляний. И когда мне предложили принять участие в сегодняшнем мероприятии, то я с удовольствием согласилась. И если ещё позовут, то я непременно приму приглашение!

Недалеко от ярмарки расположилась Федерация рубки шашкой «Казарла». Для гостей праздника казаки провели показательные выступления и обучали всех желающих рубке лозы и бутылок, наполненных водой, а также приглашали всех желающих на Всероссийский чемпионат по рубке шашкой «Казарла», который пройдет 10−11 августа в Богдановиче. Также для всех желающих работал тир, где можно было проверить себя на меткость в стрельбе из пневматических винтовок.

Праздник начался с выступлений артистов Свердловской региональной общественной организации русской культуры «Моё Отечество», которые пели традиционные казачьи и народные песни, поднимая настроение зрителям праздника, рассказали в епархиальном молодежном отделе.

— Троица — праздник, который объединяет всех православных людей, не делая акцента на национальности и роде занятий, — отметили в епархиальном молодежном отделе. Во время гуляний представители Свердловского областного отделения общества «Россия Япония» показали посетителям виды традиционных японских боевых искусств, таких как «кэндо», что в переводе означает «путь меча», «кюдо» — стрельба из традиционного японского лука, «тамэсивари» — разрубание твердых предметов мечом. По словам руководителя Свердловского отделения «Россия — Япония» Вадима Александровича Занина, российская и японская культуры имеют множество точек соприкосновения, например, в воинских искусствах — в казачестве и японском самурайстве. В обеих странах это были привилегированные члены общества, которые были примером подражания для всех остальных жителей страны.

Одним из главных элементов казачьих гуляний стала традиционная казачья вечерка. Для посетителей и участников праздника были организованы мастер-класс по танцам и традиционные казачьи игры, которые провел руководитель Молодежного совета Екатеринбургской епархии, председатель Молодежной казачьей организации Свердловской области Александр Алексеевич Мезенин.

Также в рамках праздника станица «Державная» Оренбургского войскового казачьего общества приехала представить «Этнохутор» в миниатюре. Казаки угощали гостей бесплатной казачьей кашей и травяным чаем. Как сказал атаман станицы Олег Анатольевич Мажара, такой чай вряд ли где можно купить, потому что его компоненты были специально привезены из Ирана, Афганистана и Армении. Также, на площади в этт день особой популярностью, по словам участников, пользовалась выставка сельскохозяйственных домашних животных — кролика, двух козлят, цесарки и петуха. Взрослые и дети не могли пройти мимо ухоженных зверей, которые вызывали умиление и добрую улыбку у каждого на лице. А еще в рамках «Этнохутора» был представлен мини-музей старинной казачьей утвари, одной из изюминок которой стал настоящий работающий патефон, отметили в отделе по делам молодежи.

— Такие песни замечательные, даже дождик не смущает. Спасибо большое всем организаторам. Мы не первый раз на казачьих гуляниях, нам очень понравилось, везде участвовали, — поделилась Елена Сергеевна Веретенникова, пришедшая на праздник со своим внуком. — Для молодежи особенно полезно участвовать в таких мероприятиях.

Уральские казачьи гуляния прошли с размахом и не оставили равнодушным ни одного из участников, сказали организаторы. Такие праздники объединяют жителей и гостей города и дарят массу положительных впечатлений, которые еще долго будут согревать воспоминаниями.

Атмосферу казачьего праздника создали общими усилиями следующие организации: Свердловское региональное отделение «Всероссийский межнациональный союз молодежи», Молодежная казачья организация Свердловской области, Общественное движение «Казачий дозор», Свердловская региональная общественная организация русской культуры «Моё Отечество», Свердловское областное отделение Межрегиональной общественной организации «Федерация рубки шашкой «Казарла», спортивный клуб «Русский силомер», военно-патриотический клуб «Уральские медведи» и межрегиональная ассоциация «Ассоциация ветеранов и сотрудников национальной гвардии». Также в проведении праздника помогали и добровольцы из числа студентов Свердловского областного медицинского колледжа.

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