Многотысячное молитвенное стояние прошло 15 июня у главного храма Сербской Православной Церкви Воскресения Христова в столице Черногории Подгорице, сообщает ТАСС.

Люди собрались со всей страны по призыву митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия, чтобы высказать поддержку Сербской Православной Церкви в связи с планами черногорского правительства изъять имущество СПЦ и передать его непризнанной «Черногорской церкви». Трансляция службы велась в прямом эфире порталом Черногорско-Приморской митрополии.

По данным черногорского портала Vijesti, в стоянии приняли участие несколько тысяч верующих. После богослужения епископ Будванско-Никшичский Иоаникий прочитал совместное обращение духовенства и 600 черногорских храмов и церковных общин, призвав власть отказаться от принятия закона о свободе вероисповедания.

«Никто не спрашивал мнения Церкви, мы с самого начала не были допущены к участию в разработке закона. Никто не скрывает, что этот закон направлен против Сербской Православной Церкви, прихожанами которой в Черногории являются 95% населения. Право на свободу вероисповедания служит власти в политических целях, готовится изъятие храмов и разграбление церковного имущества», — заявил епископ Иоаникий. По его словам, ситуация «дошла до абсурда: СПЦ обвиняют в незаконном присвоении собственности, которую Церковь создавала на протяжении сотен лет».

«Законопроект противоречит всему, что составляет свободу вероисповедания, нарушает Конституцию страны и права человека», — указал епископ, призвав власти и общество совместно разработать новый закон, учитывающий права всех граждан и всех конфессий. «Просим власти Черногории отозвать законопроект и подготовить новый, соответствующий черногорским законам и международному праву. В противном случае мы решительно выступим на защиту своих святынь и прав», — заявил епископ Будванско-Никшичский.

Как сообщалось ранее, кабмин Черногории пытается провести через парламент закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской Православной Церкви. Речь идёт о более чем 650 святыня.

На прошлой неделе президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую Православную Церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины.

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