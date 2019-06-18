Вышел в свет нотный сборник «Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста» на тайском языке. Пособие содержит переложения на тайский язык песнопений знаменного, демественного и болгарского распевов, сообщает сайт Orthodox.or.th.

Сборник был составлен в 2018—2019 годах регентом Ксенией Бычковой для занятий хорового класса в Духовном училище на о. Пхукет в соответствии с одноголосной практикой пения на Троицком приходе Пхукета. Для удобства руководителя хора в сборнике дана упрощенная транскрипция тайского текста.

Пособие в первую очередь адресовано тайским прихожанам и певчим. Для учебного ознакомления с исполнением песнопений на некоторых страницах помещены QR-коды, ведущие на YouTube-канал, где опубликованы видеосюжеты с репетициями тайского хора на Пхукете. Записи полного круга песнопений в скором времени будут выложены на сайте, посвященном одноголосному пению в Таиланде.

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