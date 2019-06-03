Русская линия
Сводка новостей от 3 июня 2019

На Афоне попросили выдавать паломникам УПЦ справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Церкви
Игумены монастырей Святой Горы обратились с особой просьбой к Блаженнейшему митрополиту Киевскому Онуфрию…

Афонский рассветКиевская митрополия направила в епархии Украинской Православной Церкви циркулярное письмо, в котором проинформировала правящих архиереев о том, что все паломники из Украины, которые отправляются на Святую Гору Афон, должны будут иметь при себе, кроме обычных в таких поездках документов (загранпаспорта и диамонитириона), справку, которая свидетельствует об их принадлежности к канонической Церкви, сообщает СПЖ.

«Канцелярия Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви доводит до Вашего сведения благословение Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, согласно которому в ответ на просьбу игуменов Святой Горы Афон клирики, монахи и миряне Украинской Православной Церкви, которые будут совершать паломничество на Святую Гору Афон, обязательно должны иметь справку о принадлежности к Украинской Православной Церкви.

Справка с указанием срока пребывания должна быть оформлена на бланке епархиального управления, подписана епархиальным архиереем и заверена печатью".

Такая справка поможет афонским монахам без сомнения принимать у себя паломников канонической Украинской Православной Церкви и отсекать тех, кто принадлежит к украинским раскольникам.

Русская линия

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