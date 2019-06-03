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Сводка новостей от 3 июня 2019

В Вятке начался Великорецкий крестный ход
В православное шествие отправились порядка 30 тысяч человек…

Великорецкий крестный ход3 июня 2019 года в Вятской митрополии начался Великорецкий крестный ход — торжественное шествие со старинным списком Великорецкого образа святителя Николая Чудотворца на берег реки Великой, к месту явления чудотворного образа, сообщает Патриархия.Ru.

Шествие предварила Божественная литургия в Успенском соборе Трифонова мужского монастыря Вятки, которую возглавил митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений.

Предстоятелю Эстонской Православной Церкви сослужили митрополит Вятский и Слободской Марк, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий, епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн, многочисленное духовенство Вятской митрополии.

За богослужением молилась настоятельница Серафимо-Покровского женского монастыря г. Ленинск-Кузнецкий игумения Нектария (Седова) и многочисленные паломники.

В храме присутствовали губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков.

Проповедь перед причастием произнес руководитель Миссионерского отдела Вятской епархии иерей Петр Машковцев.

По окончании богослужения на Соборной площади Трифонова монастыря перед Великорецким образом святителя Николая был совершен молебен с акафистом.

Со словами напутствия и поздравления к паломникам обратился губернатор Кировской области Игорь Васильев. Митрополит Вятский Марк благословил участников Крестного хода.

По сводкам УМВД по Кировской области, из города Кирова Крестным ходом вышло порядка двадцати семи тысяч человек.

Накануне, 2 июня, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил поездку в село Великорецкое. Глава Вятской митрополии возглавил молебен святителю Николаю и чин освящения поклонного креста в бывшей деревне Захаровской (Ивутино). В поездке митрополита Марка сопровождали митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий, настоятельница Серафимо-Покровского женского монастыря игумения Нектария (Седова).

В переписных книгах деревня Захаровская (Ивутино), как правило, называется «деревней Захара Ивутина». Известно, что она находилась в Великорецком стане и существовала еще во времена преподобного Трифона Вятского. Можно предположить, что деревня Захаровская находилась на левом берегу реки Великой, рядом с деревней Зоновской, примерно в одном километре южнее села Великорецкого, где сегодня на дороге ведущей в село Чудиново находятся две деревни — Большие Барановы и Ардичи.

Главные торжества Великорецкого крестного хода состоятся 6 июня на берегу реки Великой — месте явления Великорецкой иконы святителя и чудотворца Николая. Божественную литургию и водосвятный молебен возглавит митрополит Вятский и Слободской Марк. Завершится крестный ход 8 июня.

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