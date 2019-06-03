Русская линия
Сводка новостей от 3 июня 2019

Память жертв репрессий почтили в Левашовской пустоши

В первую субботу июня по традиции верующие собираются на Левашовской пустоши (бывшем расстрельном полигоне НКВД), чтобы почтить память пострадавших в годы репрессий. 1 июня сюда приехали прихожане храмов, в том числе родственники погребенных в безымянных могилах. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.

Божественную литургию в храме Всех святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших, совершил настоятель протоиерей Роман Ковальский в сослужении клириков храма.

За панихидой были особо вознесены молитвы о расстрелянных архиепископе Венедикте (Плотникове), епископе Тихоне (Рождественском), а также настоятеле Спасо-Парголовского храма протоиерее Стефане Черняеве (1886−1937).

«Это место трагическое, это место святое — здесь каждый клочок земли пропитан кровью, — сказал протоиерей Роман Ковальский в проповеди. — Зазеленым забором, которым обнесена Левашовская пустошь, находятся они — безмолвные свидетели жестокости и цинизма, которыми отмечены те страшные времена. Их объединяет одно — они пострадали за свои убеждения, не пошли на сделку с совестью, а выбрали путь правды. Важно помнить, что многие из тех, кто фабриковал их расстрельные дела, сами впоследствии стали жертвами чистки рядов, то есть палачи стали жертвами. Никакая внешняя свобода не стоит сделки с совестью. Кто-то уступал и предавал веру, убеждения, ближних. Но те тысячи людей, которые не поддались на предательские соглашения, приняли мучения, пытки и смерть — показали ценой страданий, что нельзя сломить волю человека. Они для нас — пример подвига и стойкости. И когда возникает в жизни выбор, сделка с совестью или гонения, выбирать нужно гонения. Мы должны суметь сделать этот выбор и сказать твердое „нет“ греху, и, подобно святителю Иоанну Златоусту, который познал и почет, и гонения, должны даже в тяжелые времена благодарить Бога. В каких бы обстоятельствах мы ни находились — всегда в нашем сердце должна пребывать благодарность Господу, потому что все рано или поздно растворится в прах — только душа наша бессмертна, и только о ее чистоте мы должны радеть. Будем же помнить подвиг новомучеников, и пусть он станет примером и укреплением в нашей жизни».

Отец Роман в сослужении клириков храма отслужил панихиду и возложил цветы к поклонному кресту.

Для молодежи была проведена экскурсия по мемориалу.

Русская линия

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Память жертв репрессий почтили в Левашовской пустоши

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