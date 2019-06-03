31 мая 2019 года в Валаамском монастыре состоялось открытие новой фотовыставки «Дивный остров Валаам», в которой представлены фотоработы братии Валаамской обители. Гости, паломники и туристы, приезжая на Валаам, могут познакомиться с островом и увидеть его изнутри глазами насельников монастыря, сообщает сайт обители.

В открытии выставки приняли участие игумен Валаамского монастыря епископ Панкратий, руководитель центра продюсирования российской фотографии ПроЛаб Николай Канавин, фотограф Александр Львов и братия монастыря, чьи работы представлены в новой фотогалерее.

«Сегодня в нашей галерее под открытым небом на острове Валаам открыта необычная выставка. Это выставка фоторабот, которые делали братия. Мне кажется, на Валааме невозможно не быть художником, ведь всякий человек, который чувствует красоту, а таких людей подавляющее большинство, конечно же, хочет эту красоту каким-то образом запечатлеть. Но ремеслом художника, искусством художника довольно трудно овладеть, и монахам проще взять в руки фотоаппарат. У нас фотографируют все, фотографируют и на самые простые камеры, которые есть в телефонах, и на камеры профессиональные, которые по благословению Игумена приобретаются обычно за счет благотворителей, — рассказал владыка Панкратий.

И вот такая выставка сегодня у нас открыта, есть и мои работы, потому что я тоже увлекаюсь этим достаточно давно, ещё со студенческих лет, и напечатан альбом на основании тех работ, которые здесь представлены. Конечно, для нас, для всех участников этой выставки это очень приятно, и я надеюсь, что тем людям, которые будут посещать Валаам и видеть эту фотогалерею, видеть Валаам так, как его видят братия, глазами братии Валаама, будет очень интересно. Спасибо!"

Все авторы фотографий — члены общины Спасо-Преображенского монастыря — иноки, послушники, трудники, монахи, включая и игумена монастыря епископа Панкратия. Благодаря искусству фотографии можно увидеть остров и его обитателей их глазами: живописные пейзажи и портреты, картины церковной жизни и бытовые зарисовки.

«В прошлом году, весной, на острове Валаам была открыта первая галерея под открытым небом, в которой показывался проект нашего российского автора, посвящённый Валааму, и спустя год, мы получили невероятный опыт и удовольствие открыть выставку братии Валаамского монастыря», — заявил руководитель центра продюсирования российской фотографии «ПроЛаб» Николай Канавин.

«Для нас было большой честью принять участие в этом проекте, и мы надеемся привезти эту выставку в Москву и другие города России, чтобы привлечь внимание людей и к красоте, и к удивительному творчеству братии этого монастыря», — отметил он.

Генеральными партнёрами выставки выступили компания «РосСети», банк ВТБ и фонд «Свет Валаама». Стратегические партнёры галереи на острове Валаам: Общественная Палата РФ, Международный общественный фонд «Российский фонд мира».

Информационными партнерами выступили ВГТРК, информационное агентство «Интерфакс», телеканал «Спас».

Куратор галереи — Александр Львов / «ПроЛаб», меценат — Алексей Харин.

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