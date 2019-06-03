Русская линия
Сводка новостей от 3 июня 2019

Владимир Легойда: «Необходимо перестать игнорировать угрозу алкоголизма и сделать борьбу с пьянством нормой церковной жизни»
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ обратил внимание, что до революции многие священники и миряне были в авангарде борьбы с пьянством…

Владимир Легойда1 июня 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве состоялся VII культурно-спортивный фестиваль «Православие и спорт».

Выступая на фестивале, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда выразил обеспокоенность легкомысленным отношением к проблеме алкоголизма, которое сложилось в церковной среде, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Даже в обществе в целом уже намного более критическое отношение к пьянству, чем-то, которое подчас приходится видеть в церковной среде», — подчеркнул В. Легойда, отвечая на вопросы участников фестиваля.

По мнению представителя Церкви, нетерпимое отношение к алкоголизму складывается в обществе благодаря популяризации преставлений о здоровом образе жизни, росту интереса к спорту.

«А мы нередко шутим по поводу пьянства, делаем вид, что в церковной среде этой проблемы нет, что не соответствует масштабу этой угрозы», — В. Легойда.

«До революции Церковь, священники и миряне, многие из которых впоследствии приняли мученическую смерть, были в авангарде борьбы с пьянством, утверждали идеалы трезвенничества, а сегодня мы не представляем себе, что церковный праздник можно отметить без спиртного», — сказал председатель Синодального отдела.

«Необходимо перестать игнорировать угрозу алкоголизма и сделать борьбу с пьянством нормой церковной жизни», — заключил В. Легойда.

Русская линия

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Владимир Легойда: «Необходимо перестать игнорировать угрозу алкоголизма и сделать борьбу с пьянством нормой церковной жизни»
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ обратил внимание, что до революции многие священники и миряне были в авангарде борьбы с пьянством...

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