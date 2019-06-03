Освящение совершил Предстоятель Русской Православной Церкви, после чего Его Святейшество наградил потрудившихся в деле восстановления обители…

31 мая 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова — главного храма Воскресенского Новодевичьего женского монастыря Санкт-Петербурга и возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном соборе, сообщает Патриархия.Ru.

Были освящены три престола: центральный — Воскресения Христова; северный — Архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных; южный — Успения Пресвятой Богородицы.

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения. Для удобства многочисленных верующих богослужение транслировалось на большом экране, установленном в нижнем храме, и на двух экранах на территории храма.

На малом входе указом Святейшего Патриарха Кирилла, на основании определения Священного Синода от 30 мая 2019 г. (журнал № 49) архиепископ Корсунский и Западноевропейский Антоний был возведён в сан митрополита — в связи с назначением главой Патриаршего экзархата Западной Европы.

Также на малом входе указом Его Святейшества во внимание к усердным многолетним трудам на благо Святой Церкви и в связи с 90-летием со дня рождения настоятель храма святителя Иоанна Милостивого г. Отрадное, заслуженный профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Василий Стойков был удостоен права ношения второго наперсного креста с украшениями.

В сугубую ектению были включены благодарственные молитвы в связи с 50-летием священнослужения Святейшего Патриарха Кирилла.

Затем были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви совершил молитву о мире на Украине.

По окончании Литургии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству список иконы «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) и пасхальное яйцо.

Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В дар новоосвященному храму Святейший Патриарх Кирилл передал список Владимирской иконы Божией Матери.

Затем Святейший Владыка вручил церковные награды потрудившимся в деле восстановления Воскресенского Новодевичьего женского монастыря Санкт-Петербурга.

Настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря игумения София (Силина) была награждена орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени. Также Предстоятель вручил игумении Софии крест с украшениями, изготовленный по случаю 10-летия Поместного Собора и интронизации Святейшего Патриарха Кирилла.

Наград также были удостоены:

учредитель Международного благотворительного фонда в честь Покрова Пресвятой Богородицы М.Л. Новинская — ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, II степени;

председатель Совета директоров ООО «Возрождение Петербурга» М.С. Юмартов — Патриаршего знака храмостроителя;

генеральный директор ООО «Возрождение Петербурга» Д.М. Юмартов — Патриаршего знака храмостроителя;

эконом Воскресенского Новодевичьего монастыря монахиня Арсения (Калганова) — Патриаршей грамоты;

казначея Воскресенского Новодевичьего монастыря инокиня Инна (Пастухова) — Патриаршей грамоты.

Помимо этого были награждены:

во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви и в связи с 75-летием со дня рождения доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Николай Преображенский — орденом святителя Макария, митрополита Московского, II степени.

во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви и в связи с 80-летием со дня рождения помощник проректора по культуре Санкт-Петербургской духовной академии А.Г. Тельпис — орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, II степени.

во внимание к помощи в строительстве храма Покрова Пресвятой Богородицы в Невском районе г. Санкт-Петербурга и в связи с 60-летием со дня рождения депутат Законодательного собрания г. Санкт-Петербурга, председатель профильной комиссии по делам ветеранов постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания г. Санкт-Петербурга И.В. Высоцкий — орденом преподобного Серафима Саровского III степени.

Во внимание к помощи собору Владимирской иконы Божией Матери г. Санкт-Петербурга директор Северо-Западного филиала ПАО «Мегафон», регионального отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области В.Н. Бакалов — орденом преподобного Серафима Саровского III степени.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла благотворитель В.Н. Жимиров передал новоосвященному Воскресенскому собору частицу Креста, на котором был распят Спаситель, из римской базилики Санта-Кроче-ин-Джерусалемме (построенной на месте Еленинской базилики, входившей в комплекс императорского дворца святых равноапостольных Константина и Елены).

По окончании богослужения состоялась рабочая встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым.

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