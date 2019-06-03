Накануне этой поездки Сербская Церковь заявила о неизменности своей позиции относительно церковной ситуации на Украине…

Святейший Патриарх Сербский Ириней в минувшие выходные отбыл из Сербии в Сирию, чтобы совершить ответный дружественный визит в пределы Антиохийской Православной Церкви и встретиться с Патриархом Антиохийским Иоанном, сообщает официальный сайт Сербского Патриархата.

Во время визита Блаженнейшего Иоанна в Сербию два Патриарха обсудили сложную ситуацию, которая сложилась в Православии из-за действий Константинополя на Украине и призвали главу Фанара созвать Всеправославный собор для поиска путей выхода из этого кризиса.

С тех пор прошло немало времени, но Патриарх Константинопольский Варфоломей отказался обсуждать украинскую проблему на всеправославном уровне.

В связи с этим в ходе поездки Патриарх Ириней и Блаженнейший Иоанн также коснуться этой темы и обсудят сложившуюся ситуацию.

Во всяком случае накануне своей поездки в Сирию Святейший Патриарх Сербский Ириней ещё раз ознакомил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с позицией Сербской Православной Церкви относительно украинской церковной проблематики.

Приведённое в письме Святейшего Патриарха Иринея изложение официальной позиции Архиерейского Собора Сербской Церкви, сформулированной на заседании 14 мая 2019 года, опубликовала Служба коммуникации ОВЦС МП:

«По отношению к вызывающей споры и животрепещущей теме ненормального церковного положения на Украине, сложившегося после известных решений и одностороннего вмешательства Константинопольского Патриархата, Освященный Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви сообщает и представляет всеобщему вниманию, официально и единогласно, что позиция нашей Церкви по данному вопросу остается неизменной в соответствии с ее предыдущими официальными соборными и синодальными решениями, заявлениями и призывами. Таким образом, Сербская Православная Церковь не признает новосформированную псевдоцерковную структуру на Украине, во главе которой — граждане Денисенко и Думенко, но находится в литургическом и каноническом общении только и исключительно с канонической Украинской Православной Церковью, возглавляемой Его Блаженством Митрополитом Онуфрием. Подразумевается, что при этом наша Церковь находится в общении со всеми остальными каноническими Православными Церквами.

Ещё раз повторяем, что наш Освященный Архиерейский Собор вновь обращается ко всем с призывом к тому, чтобы церковная проблема на Украине решалась и решилась каноническим путем, в братском диалоге с Русской Православной Церковью в целом и с Украинской Православной Церковью в частности, после совещания на всеправославном уровне.

Текст нашего решения мы одновременно сообщаем и Патриарху Константинопольскому, и Вашему Святейшеству, потом же немедленно сообщим его и всем остальным Предстоятелям поместных Православных Церквей и, подходящим образом, общественному мнению, церковному и светскому".

Русская линия