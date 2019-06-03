30−31 мая 2019 года в городе Минске состоялись XXV Юбилейные международные Кирилло-Мефодиевские чтения на тему: «Наследие святых Кирилла и Мефодия в мировой духовной культуре». Об этом сообщает официальный сайт БПЦ.

Организаторами форума выступили Международное общественное объединение «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла», Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау, государственное учреждение образования «Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Белорусского государственного университета, Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минская духовная академия имени святителя Кирилла Туровского. Чтения прошли при поддержке Мингорисполкома, Белорусского Экзархата, Министерства культуры и Министерства образования Республики Беларусь.

Ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения являются форумом, который на протяжении уже двадцати пяти лет объединяет специалистов и ученых из Беларуси, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, работающих в области богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения. Конференция представляет собой уникальную площадку для обсуждения научных трудов и изысканий в сфере гуманитарного знания, обсуждения проблем межкультурного и межконфессионального диалога, христианской духовности и ее значения для современного мира.

В свое время Кирилло-Мефодиевские чтения стали одним из первых проектов в сфере сотрудничества Белорусской Православной Церкви, государства и широкой общественности. Помимо этого, Чтения — один из самых продолжительных проектов МОО «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла» и Института теологии БГУ.

Юбилейные Кирилло-Мефодиевские чтения собрали вместе более 100 участников из разных стран.

Открытие конференции состоялось 30 мая в конференц-зале Минского международного образовательного центра имени Й. Рау.

Приветственный адрес митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, зачитал епископ Боровлянский Игнатий, викарий Минской епархии.

«Нынешние Кирилло-Мефодиевские чтения являются двадцать пятыми по счету. Таким образом, этот масштабный форум существует уже четверть века. Столь значимый срок говорит о том, что Чтения востребованы обществом и исполняют важную миссию, находящую отклик в сердцах людей. Организаторы Чтений стремятся продолжить дело святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, успешно содействуя развитию в нашей стране богословской науки и смежных с ней дисциплин гуманитарного знания. Чтения призваны напомнить обществу о роли христианских ценностей в нашей отечественной культуре, в формировании государственного и социального уклада, в повседневной жизни людей. Эти просветительские задачи делают Кирилло-Мефодиевские чтения уникальным явлением в пределах Беларуси», — сказано в приветственном адресе.

«Уповаю, что главным результатом Чтений станет твердая уверенность всех организаторов и участников форума в том, что подвиг святых Кирилла и Мефодия — это не только достояние древней истории, но и источник вдохновения для нас, людей XXI века. Как замечательно сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, культура, основанная на Кирилло-Мефодиевском наследии, „с одной стороны, хранит память о прошлом, но, с другой стороны, является площадкой для развития множества новаций, активного движения вперед. Наша традиция — не то, что застыло в веках, она живет“. Выражаю надежду, что XXV Юбилейные международные Кирилло-Мефодиевские чтения послужат консолидации здравых сил нашего общества, поддержанию международного и межконфессионального мира и согласия, укреплению взаимопонимания между людьми», — говорится в приветствии владыки Экзарха.

О роли деятельности святых Мефодия и Кирилла в истории и культуре славянских стран и Европы в целом говорили в своих приветственных словах почетные гости Чтений: Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Павлович Гуляко, Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Габор Пинтер, римско-католический митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Республике Беларусь Йозеф Мигаш, академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александр Александрович Коваленя и другие.

Директор ММОЦ имени Й. Рау Виктор Федорович Балакирев напомнил о заслугах митрополита Филарета (Вахромеева), ныне Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в организации Кирилло-Мефодиевских чтений.

Пленарные доклады, посвященные различным аспектам миссии равноапостольных Солунских братьев, прочитали: епископ Семятичский Варсонофий, викарий Варшавской епархии (Польская Православная Церковь); магистр теологии, магистр-лиценциат канонического права Люблинского университета священник Кирилл Бардонов (Римско-Католическая Церковь); профессор доктор Трауготт Розер (Университет города Мюнстера, Федеративная Республика Германия).

Модератором церемонии открытия Чтений выступил председатель правления МОО «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла» священник Святослав Рогальский. Официальная часть завершилась концертом творческих коллективов Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Второй день работы форума прошел в помещениях Института теологии БГУ и Христианского образовательного центра, где проходили первые Кирилло-Мефодиевские чтения, а также в здании Минской духовной академии. Чтения прошли в формате секций:

Библия в жизни общества;

Богословие культуры;

Культура этноконфессионального добрососедства;

Актуальные вопросы истории Белорусской Православной Церкви;

Христианские ценности и формирование социального рыночного хозяйства;

Христианские ценности в системе образования.

Завершились XXV Юбилейные международные Кирилло-Мефодиевские чтения итоговым круглым столом.

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