31 мая 2019 года, по окончании Божественной литургии в Воскресенском соборе Новодевичьего женского монастыря г. Санкт-Петербурга, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил богадельню при обители. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Святейший Владыка побеседовал с 96-летней Натальей Федоровной Устименко, старейшей сотрудницей Санкт-Петербургских духовных школ. Наталья Федоровна была заведующей канцелярии Ленинградской духовной академии и семинарии более десяти лет — с 1973 по 1984 годы, в период ректорства владыки Кирилла — ныне Патриарха Московского и всея Руси. После его перевода на Смоленскую кафедру она не прекратила с ним общения и регулярно ездила в Смоленск на праздники. Сейчас она проживает в богадельне Новодевичьего монастыря.

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви посетил православную Свято-Владимирскую общеобразовательную школу Воскресенского Новодевичьего монастыря, расположенную близ обители. Святейшего Владыку сопровождали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и настоятельница Новодевичьего монастыря, директор школы игумения София (Силина).

Вместе со Святейшим Патриархом школу также посетили временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий, глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров.

У входа в здание Свято-Владимирской школы Предстоятеля Русской Церкви и сопровождающих лиц встречали заместитель директора учебного заведения по учебно-воспитательной работе И.П. Чумак и учащиеся.

Святейший Патриарх Кирилл проследовал во Введенский храм, где Его Святейшество ожидали духовник школы священник Алексий Красавин, педагоги и учащиеся.

Предстоятель обратился к собравшимся в храме со словом.

Святейший Патриарх передал детям памятные подарки — иконы Воскресения Христова и сладости.

Затем Святейший Патриарх Кирилл осмотрел учебные классы Свято-Владимирской школы.

Далее Предстоятель Русской Церкви посетил действующий при Воскресенском Новодевичьем монастыре Центр помощи молодым мамам с детьми «Благодать», расположенный в том же здании.

Святейшего Владыку встречали кураторы центра, проживающие в центре молодые мамы с детьми, а также женщины, ожидающие рождения детей.

Подопечным центра Святейший Патриарх вручил памятные подарки.

Подарки центру «Благодать» от Правительства Санкт-Петербурга передал исполняющий обязанности губернатора города А.Д. Беглов.

Предстоятель Русской Церкви осмотрел помещения центра и побеседовал с подопечными.

Святейший Владыка также побывал на находящейся во дворе школы могиле Константина Петровича Победоносцева (1827−1907), сенатора, члена Государственного совета, обер-прокурора Святейшего Синода, основателя Свято-Владимирской церковно-учительской женской школы, и Екатерины Александровны Победоносцевой (1848−1932), его супруги, попечительницы Свято-Владимирской школы. К.П. Победоносцев умер 10 марта 1907 года в Санкт-Петербурге и был похоронен, согласно завещанию, у стены церкви Свято-Владимирской школы (Московский пр., 104, во дворе). Могила К.П. Победоносцева была снесена в 30-е годы XX века и восстановлена в 1992 году.

Святейший Патриарх Кирилл совершил молитву, после чего была возглашена «Вечная память».

Посещение Свято-Владимирской школы стало последним пунктом Патриаршего визита в Санкт-Петербургскую митрополию.

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