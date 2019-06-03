Русская линия
Сводка новостей от 3 июня 2019

Патриарший экзарх всея Беларуси освятил храм святителя Иоанна Шанхайского в Елисаветинском монастыре Минска

2 июня 2019 года, в 6-ю Неделю по Пасхе, о слепом, Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел совершил чин великого освящения храма святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Фрацисского в Елисаветинском женском монастыре города Минска и Божественную литургию в новоосвященном храме. Об этом сообщает официальный сайт БПЦ.

Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Михаил (Донсков), духовник монастыря протоиерей Андрей Лемешонок, ключарь Знаменского синодального собора города Нью-Йорка протоиерей Андрей Соммер, клирики прихода и приглашенные гости в священном сане.

По окончании Литургии владыка Павел поздравил прихожан и духовенство храма с праздником и обратился к ним со словом назидания.

Митрополит Павел подарил обители одно из напрестольных Евангелий, переданных Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом для новоосвященных храмов Белорусского экзархата.

Всем молившимся за богослужением владыка Павел вручил иконки святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Фрацисского.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Волоколамский Иларион: По ситуации вокруг строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге будет найден компромисс
В ОВЦС МП заявили, что спокойно относятся к протестам горожан против строительства храмов и всегда готовы к диалогу...

В Санкт-Петербурге торжественно освятили Воскресенский собор Новодевичьего монастыря
Освящение совершил Предстоятель Русской Православной Церкви, после чего Его Святейшество наградил потрудившихся в деле восстановления обители...

«Дивный остров Валаам»
На Валааме открылась фотовыставка под открытым небом, рассказывающая о жизни острова через фотографии, сделанные иноками...

На Афоне попросили выдавать паломникам УПЦ справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Церкви
Игумены монастырей Святой Горы обратились с особой просьбой к Блаженнейшему митрополиту Киевскому Онуфрию...

Патриарх Сербский Ириней прибыл в пределы Антиохийской Православной Церкви
Накануне этой поездки Сербская Церковь заявила о неизменности своей позиции относительно церковной ситуации на Украине...

В Вятке начался Великорецкий крестный ход
В православное шествие отправились порядка 30 тысяч человек...

Владимир Легойда: «Необходимо перестать игнорировать угрозу алкоголизма и сделать борьбу с пьянством нормой церковной жизни»
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ обратил внимание, что до революции многие священники и миряне были в авангарде борьбы с пьянством...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в праздник Владимирской иконы Божией Матери, мы чтим память святого равноапостольного Императора Константина Великого...

Святейший Патриарх Кирилл посетил Свято-Владимирскую школу и Центр помощи молодым мамам при Воскресенском Новодевичьем монастыре

В столице Белоруссии состоялись XXV Юбилейные международные Кирилло-Мефодиевские чтения

Телеканал «Спас» покажет фильм митрополита Илариона «Вознесение»

Память жертв репрессий почтили в Левашовской пустоши

В первый день лета в Арзамасе прошла акция «Мы за жизнь!»

Акция ко Дню защиты детей прошла в Кронштадте

Патриарший экзарх всея Беларуси освятил храм святителя Иоанна Шанхайского в Елисаветинском монастыре Минска

В Церкви обеспокоены ростом потребления алкоголя в России

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика