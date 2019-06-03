2 июня 2019 года, в 6-ю Неделю по Пасхе, о слепом, Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел совершил чин великого освящения храма святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Фрацисского в Елисаветинском женском монастыре города Минска и Божественную литургию в новоосвященном храме. Об этом сообщает официальный сайт БПЦ.

Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Михаил (Донсков), духовник монастыря протоиерей Андрей Лемешонок, ключарь Знаменского синодального собора города Нью-Йорка протоиерей Андрей Соммер, клирики прихода и приглашенные гости в священном сане.

По окончании Литургии владыка Павел поздравил прихожан и духовенство храма с праздником и обратился к ним со словом назидания.

Митрополит Павел подарил обители одно из напрестольных Евангелий, переданных Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом для новоосвященных храмов Белорусского экзархата.

Всем молившимся за богослужением владыка Павел вручил иконки святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Фрацисского.

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