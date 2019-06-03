В ОВЦС МП заявили, что спокойно относятся к протестам горожан против строительства храмов и всегда готовы к диалогу…

Митрополит Волоколамский Иларион: По ситуации вокруг строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге будет найден компромисс

Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24"заявил, что в Русской Православной Церкви нет волнения и беспокойства в связи с протестами против строительства храма в Екатеринбурге, сообщает Интерфакс.

«Хорошо известно, что за этими протестными акциями стоят конкретные оппозиционные силы, которые заинтересованы в том, чтобы расшатать ситуацию в стране, но Церковь на это смотрит с присущим ей спокойствием», — отметил владыка.

«Церковь не заинтересована в том, чтобы разгорались страсти, тем более вокруг строительства храма, поэтому будут найдены компромиссные решения», — добавил митрополит Иларион.

Председатель ОВЦС напомнил, что жители Екатеринбурга предлагают различные варианты места строительства храма: из тысяч поступивших предложений рассматриваются более 50. «Я думаю, что если диалог будет идти в конструктивном русле, то место для строительства храма будет найдено», — сказал митрополит.

В то же время, добавил он, это не значит, что люди, которые сейчас протестуют, успокоятся. Архипастырь не исключил, что подобные акции будут и дальше, причём не только в Екатеринбурге, но и в других городах.

Чтобы разрешить конфликт, по его мнению, необходимо научиться вести диалог с гражданским обществом, научиться слышать озабоченности людей и на эти озабоченности отвечать.

Тем временем, пока сложно понять, чего же хотят протестующие. На данный факт обратил внимание глава Екатеринбурга Александр Высокинский, который обратился к противникам строительства храма Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади с просьбой выработать консолидированное мнение.

«Для нас важно, чтобы вы выработали консолидированное мнение и озвучили его. Только тогда мы поймем, с кем дальше обсуждать ситуацию и искать компромисс. По-другому не получится», — заявил Высокинский.

Глава города попросил активистов «чётко сформулировать», выступают они против собора в целом или против строительства на набережной городского пруда, какую площадку считают оптимальной, и предложить свое видение выхода из ситуации.

«Наша цель — мир и согласие в городе. Важно, чтобы жители Екатеринбурга получали объективную, а не смоделированную разными сторонами информацию. И не использовались как инструмент для политических игр», — добавил Высокинский.

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