Представитель Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин выразил беспокойство в связи с ростом потребления алкоголя в России. Согласно исследованию ВЦИОМ, опубликованному 30 мая, количество россиян, употребляющих алкоголь, за год возросло от 57 до 67%. Не употребляют алкоголь 33% россиян, в то время как в 2018 году совсем отказывались от алкоголя 40% населения. Ранее социологические исследования и заявления государственных органов отмечали тенденцию к снижению потребления алкоголя. Об этом сообщает Диакония.Ru.

«Тенденция к росту не может не вызывать беспокойства. Большую роль сыграли изменения, внесенные в законодательство во время чемпионата мира по футболу. Увеличился объем рекламы спиртных напитков, а на время чемпионата было разрешено употребление алкоголя на стадионах. К сожалению, 1 мая приняли новые поправки к законодательству, допускающие продажу и потребление алкогольной продукции в дни проведения матчей UEFA Евро 2020 на стадионах. Сейчас есть попытки разрешить алкоголь на стадионах на постоянной основе. Однако алкоголь и спорт плохо уживаются вместе», — заявил Валерий Доронкин.

Также, по мнению Валерия Доронкина, влияние на уровень потребления оказывает активная реклама алкогольных брендов. «Эта реклама происходит в том числе под видом безалкогольной продукции. Производители идут на самые разные маркетинговые ухищрения ради борьбы за клиента», — отметил руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин.

Эксперт добавил, что алкоголь является одной из основных причин смертности трудоспособных мужчин. «Но ситуацию можно изменить — начать надо с просветительских мер, специальных лекций, социальной рекламы, продвижения здорового образа жизни», — сказал Валерий Доронкин.

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, в 2018 году потребление алкоголя в России выросло на 8,3%, или на 1,1 л на человека. При этом, согласно данным авторитетного британского медицинского журнала Lancet и рейтингу Global Times за 2018 год, Россия находится на третьем месте по количеству смертей от алкоголя в мире — после Китая и Индии.

Русская Православная Церковь со своей стороны поддерживает меры по распространению трезвого образа жизни. В 2014 году Священный Синод возродил празднование Всероссийского Дня трезвости 11 сентября. Инициатива получила широкую поддержку государства, общественности и медиа. Также в 2014 году Церковь приняла Концепцию по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма. Сегодня в России работают более 500 церковных проектов помощи алкоголезависимым.

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