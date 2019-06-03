Русская линия
Сводка новостей от 3 июня 2019

В первый день лета в Арзамасе прошла акция «Мы за жизнь!»

1 июня, в День защиты детей, в Арзамасе в рамках проекта «Горлица» — победителя международного грантового конкурса «Православная инициатива» прошла акция «Мы за жизнь!», сообщает сайт Нижегородской епархии.

На площади Патриарха Сергия (Страгородского) собрались участники духовно-нравственного военно-патриотического учения «Горлица», воспитанники воскресных школ города и района, волонтерские группы образовательных учреждений.

Собравшихся приветствовал помощник благочинного округа Арзамасского района по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями протоиерей Олег Куря.

Участники акции раздавали прохожим листовки, буклеты и стикеры с информацией, направленной на противодействие абортам. Состоялся также детский конкурс рисунков на асфальте. Самым активным волонтерским отрядам были вручены грамоты и сладкие подарки от благочиния.

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В первый день лета в Арзамасе прошла акция «Мы за жизнь!»

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