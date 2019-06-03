В первый день лета в Арзамасе прошла акция «Мы за жизнь!» 1 июня, в День защиты детей, в Арзамасе в рамках проекта «Горлица» — победителя международного грантового конкурса «Православная инициатива» прошла акция «Мы за жизнь!», сообщает сайт Нижегородской епархии. На площади Патриарха Сергия (Страгородского) собрались участники духовно-нравственного военно-патриотического учения «Горлица», воспитанники воскресных школ города и района, волонтерские группы образовательных учреждений. Собравшихся приветствовал помощник благочинного округа Арзамасского района по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями протоиерей Олег Куря. Участники акции раздавали прохожим листовки, буклеты и стикеры с информацией, направленной на противодействие абортам. Состоялся также детский конкурс рисунков на асфальте. Самым активным волонтерским отрядам были вручены грамоты и сладкие подарки от благочиния. Русская линия





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