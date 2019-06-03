5 июня 2019 года на телеканале «Спас» состоится показ фильма «Вознесение». Автор и ведущий — митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Об этом сообщает служба коммуникаций ОВЦС.

Начало показа — в 15:00. Повтор состоится 6 июня в 01:10 и в 09:30.

Съемки ленты проходили в Израиле, Грузии, России и расположенном в Иране библейском городе Сузы.

Фильм «Вознесение» входит в телевизионный документальный цикл «Праздники», рассказывающий о важнейших событиях годового круга христианского календаря. Этот просветительский образовательный проект произведен студией «Неофит» по заказу Благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

«Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути» (Деян., 1:9−12).

Вознесение Господне — один из древнейших праздников Пасхального цикла, который отмечается Православной Церковью на сороковой день после Пасхи. Вознесение стало завершением земного пути Христа Спасителя. На Елеонской горе совершилось явление всему миру славы Бога Отца через Сына. Вознесение стало и прообразом второго пришествия Христа, когда Он придет во славе судить живых и мертвых.

На вершине Елеонской горы в часовне Вознесения находится христианская святыня, которую русские богомольцы назвали «Стопочкой». Считается, что это отпечаток левой стопы Иисуса Христа, оставленный в момент Его Вознесения.

Иконографический образ праздника рассматривается в ленте на примере фрески XII века из Преображенского собора Мирожского монастыря. Зрителей ждет рассказ о церкви Вознесения Господня в Коломенском — первом каменном шатровом храме на Руси, а также о Вознесенской женской обители в Московском Кремле, разрушенной в 1929 году.

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