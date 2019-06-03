Русская линия
Сводка новостей от 3 июня 2019

Акция ко Дню защиты детей прошла в Кронштадте

Десятую благотворительную акцию для детей, чьи отцы погибли во время контртеррористических операций в «горячих» точках, провел 1 июня епархиальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями. В ней приняли участие 45 детей от двух до пятнадцати лет, сообщает ИА «Вода живая».

От причала у Эрмитажа вдовы и дети погибших миротворцев отправились на теплоходе в Кронштадт. В Николаевском морском соборе иерей Сергий Резниченко провел для них экскурсию, а затем совершил панихиду по погибшим в сослужении сотрудника «военного» отдела протоиерея Георгия Сычева.

«Мы молились за ваших отцов и мужей. Они были настоящими героями и приняли достойную смерть, помните об этом. Молитва — это то, что соединяет нас с почившими близкими сильнее всего, ведь души их чувствуют наше обращение к Богу. Помните, что у Господа все живы», — сказал отец Сергий.

Детям вручили подарки, которые были приобретены по их просьбам: велосипеды, электросамокаты, телефоны, видеоигры, а также подарочные сертификаты в спортивный магазин и магазин электроники.

«Мне подарили самокат, о котором я давно мечтала, — рассказала десятилетняя Даша. — Было интересно, особенно поездка на теплоходе. Папу я всегда вспоминаю». Мама девочки, Яна, добавила: «Я была удивлена, когда два года назад мне позвонили и пригласили на акцию от „военного“ отдела. С тех пор нас приглашают регулярно. Это серьезная моральная и материальная поддержка от Церкви в нашей непростой ситуации».

Подобные акции «военный» отдел проводит десять лет трижды в год: на Рождество Христово, в День защиты детей и ко Дню знаний. «Это поддержка и самих детей, и их матерей. Вдовы нас горячо благодарят: при потере кормильца они порой не имеют возможности работать, живут только на пособие. Мы понимаем, как им нужна помощь», — сказал сотрудник епархиального отдела Константин Туманов.

Русская линия

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