|Сводка новостей от 3 июня 2019
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Митрополит Волоколамский Иларион: По ситуации вокруг строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге будет найден компромисс
В Санкт-Петербурге торжественно освятили Воскресенский собор Новодевичьего монастыря
«Дивный остров Валаам»
На Афоне попросили выдавать паломникам УПЦ справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Церкви
Патриарх Сербский Ириней прибыл в пределы Антиохийской Православной Церкви
В Вятке начался Великорецкий крестный ход
Владимир Легойда: «Необходимо перестать игнорировать угрозу алкоголизма и сделать борьбу с пьянством нормой церковной жизни»
Этот день в Русской истории
Святейший Патриарх Кирилл посетил Свято-Владимирскую школу и Центр помощи молодым мамам при Воскресенском Новодевичьем монастыре
В столице Белоруссии состоялись XXV Юбилейные международные Кирилло-Мефодиевские чтения
Телеканал «Спас» покажет фильм митрополита Илариона «Вознесение»
Память жертв репрессий почтили в Левашовской пустоши
В первый день лета в Арзамасе прошла акция «Мы за жизнь!»
Патриарший экзарх всея Беларуси освятил храм святителя Иоанна Шанхайского в Елисаветинском монастыре Минска