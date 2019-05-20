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Сводка новостей от 20 мая 2019

Митрополит Екатеринбургский Кирилл попросил убрать забор на аллее в центре Екатеринбурга
В ближайшее время строительный забор вокруг места будущего храма святой Екатерины уберут ради мира и согласия…

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский КириллЗабор на аллее в центре Екатеринбурга, где предполагалось строительства храма, уберут в саоме ближайшее время, сообщил директор Фонда святой Екатерины (инициатор строительства) Александр Андреев, передаёт Интерфакс.

«Митрополит Екатеринбургский обратился в Фонд святой Екатерины с просьбой убрать забор. Мы, безусловно, откликнулись на этот призыв ради мира и согласия в нашем городе. Забор будет убран в ближайшее время. Строительная площадка сохранится за нами, мы имеем на неё полное право и будем дожидаться результатов опроса», — сообщил он.

После демонтажа забора Фонд займется восстановлением газона, который был повреждён из-за большого скопления горожан во время несанкционированных акций.

«Мы со своей стороны обратимся к жителям Екатеринбурга, которые ходили и вытаптывали газон, которым небезразлична зелёная зона нашего города, чтобы, когда Фонд святой Екатерины назначит дату восстановления газона, противники храма присоединились к нам на этой площадке», — отметил Андреев.

Он рассказал, что, по мнению митрополита Кирилла, забор вокруг строительной площадки «в настоящее время превратился в символ раздора».

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