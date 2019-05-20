Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви, который проходил с 9 по 18 мая 2019 года в Белграде, в очередной раз дал негативную оценку действиям Константинопольского Патриархата на Украине и официально заявил о непризнании «структуры во главе с гражданами Денисенко и Думенко». Об этом говорится в пресс-релизе Собора, размещённом на официальном сайте СПЦ.

«Самой большой проблемой Православной Церкви сегодня является церковный раскол на Украине и опрометчивая попытка Константинопольской Патриархии решить эту проблему „через колено“, самостоятельно, без диалога с канонической Церковью на Украине и с Русской Православной Церковью, и в целом без общеправославного обсуждения», — говорится в документе.

«В связи с этим, Собор остаётся при своём предыдущем мнении: наша Церковь не признает новосозданную околоцерковную структуру на Украине во главе гражданами Денисенко и Думенко, и находится в литургическом и каноническом общении только и исключительно с канонической Украинской Православной Церковью, во главе которой находится Блаженнейший митрополит Онуфрий, и со всеми другими каноническими Православными Церквями», — говорится в заявлении Собора.

Помимо этого, члены Собора указали на тяжёлое положение верующих Сербской Церкви в государствах, созданных на развалинах бывшей Югославии. «Дискриминация по отношению к нашей Церкви присутствует, в большей или меньшей степени, практически везде — в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, а особенно в Черногории, где недавно был принят антиевропейский проект закона о Церквях и религиозных общинах. Целью этого закона является сознательное разделение Черногорско-Приморской епархии, этот законопроект предусматривает изъятие священных храмов и передачу их в собственность государства (!)».

«Остаётся сложным состояние нашей автономной Охридской митрополии в Северной Македонии, где в настоящее время нет прямых гонений на архиепископа Иоанна, епископов, клириков, монахов и верующих, но над их головой постоянно висит Дамоклов меч нового судебного преследования. Несмотря на это, наша Церковь по-прежнему готова к диалогу с тамошней Церковью, которая на протяжении десятилетий пребывает в расколе. Сербская Церковь выступает за решение проблемы на канонической основе», — отмечается в пресс-релизе Собора.

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