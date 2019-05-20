Сегодня утром в Киеве состоялась официальная церемония вступления в должность Президента Украины Владимира Зеленского, который сменил на этом посту Петра Порошенко. Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства, сообщает РИА Новости.

Первым своим указом Зеленский распустил Верховную Раду, и теперь Украину ждут досрочные парламентские выборы.

Новый лидер Украины призвал будущих парламентариев отменить депутатскую неприкосновенность, принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также избирательный кодекс.

Впрочем, у депутатов нынешней Рады есть формальный повод, чтобы опротестовать роспуск парламента, в котором накануне распалась правящая коалиция. В Раде заявили о желании сформировать новое парламентское большинство с новой повесткой дня, на что у депутатов по закону есть 30 дней.

Глава украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что Зеленский нарушил Конституцию, объявив о роспуске парламента. «Не прошло и 45 минут после присяги на конституции, как президент Зеленский нарушил эту конституцию, объявив о роспуске парламента», — написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, решение нового президента распустить Раду законно. «Но в зале есть много депутатов, которые считают, что это незаконно, поэтому они будут подавать в суд», — сказал он РИА Новости.

По мнению эксперта, Зеленский вполне может добиться прекращения огня на Донбассе, а это тоже многих на Украине не устраивает.

Украинский политолог, директор института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что досрочные выборы в Верховную раду могут пройти в конце июля, но депутаты, скорее всего, будут оспаривать решение о роспуске парламента в Конституционном суде.

По его словам, это означает, что политических каникул в стране не будет, как и «мертвого» политического сезона. «Будет битва старого парламента, старых депутатов против нового президента и его соратников — кандидатов в новые депутаты», — отметил Карасев.

Он также не исключает, что Зеленский будет пытаться выйти на диалог с Москвой по урегулированию конфликта на Донбассе, а также контактировать с Донецком и Луганском.

Русская линия