Русская линия
Сводка новостей от 20 мая 2019

Владимир Зеленский вступил в должность Президента Украины
Первым указом на президентском посту он объявил о роспуске Верховной рады…

Президент Украины Пётр Порошенко и комик Владимир ЗеленскийСегодня утром в Киеве состоялась официальная церемония вступления в должность Президента Украины Владимира Зеленского, который сменил на этом посту Петра Порошенко. Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства, сообщает РИА Новости.

Первым своим указом Зеленский распустил Верховную Раду, и теперь Украину ждут досрочные парламентские выборы.

Новый лидер Украины призвал будущих парламентариев отменить депутатскую неприкосновенность, принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также избирательный кодекс.

Впрочем, у депутатов нынешней Рады есть формальный повод, чтобы опротестовать роспуск парламента, в котором накануне распалась правящая коалиция. В Раде заявили о желании сформировать новое парламентское большинство с новой повесткой дня, на что у депутатов по закону есть 30 дней.

Глава украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что Зеленский нарушил Конституцию, объявив о роспуске парламента. «Не прошло и 45 минут после присяги на конституции, как президент Зеленский нарушил эту конституцию, объявив о роспуске парламента», — написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, решение нового президента распустить Раду законно. «Но в зале есть много депутатов, которые считают, что это незаконно, поэтому они будут подавать в суд», — сказал он РИА Новости.

По мнению эксперта, Зеленский вполне может добиться прекращения огня на Донбассе, а это тоже многих на Украине не устраивает.

Украинский политолог, директор института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что досрочные выборы в Верховную раду могут пройти в конце июля, но депутаты, скорее всего, будут оспаривать решение о роспуске парламента в Конституционном суде.

По его словам, это означает, что политических каникул в стране не будет, как и «мертвого» политического сезона. «Будет битва старого парламента, старых депутатов против нового президента и его соратников — кандидатов в новые депутаты», — отметил Карасев.

Он также не исключает, что Зеленский будет пытаться выйти на диалог с Москвой по урегулированию конфликта на Донбассе, а также контактировать с Донецком и Луганском.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Патриарх Кирилл: Российские власти предпринимают некоторые шаги по уменьшению абортов, но это мизерные шаги
Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что в России при государственном финансировании продолжают ежегодно убивать сотни тысяч детей...

Екатеринбургские власти открыты для новых предложений о месте строительства храма святой Екатерины
Горожане могут в течение 10 дней направить свои предложения по этому поводу в Администрацию Екатеринбурга...

Митрополит Екатеринбургский Кирилл попросил убрать забор на аллее в центре Екатеринбурга
В ближайшее время строительный забор вокруг места будущего храма святой Екатерины уберут ради мира и согласия...

Иерусалимский Патриарх Феофил III приветствовал на Святой Земле Блаженнейшего Митрополита Онуфрия
Предстоятель УПЦ совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова на Гробе Господнем...

Владимир Зеленский вступил в должность Президента Украины
Первым указом на президентском посту он объявил о роспуске Верховной рады...

Антиканонические действия Фанара на Украине — самая большая проблема Православного мира сегодня
Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви вновь высказался по украинской проблеме...

Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом начал объезжать Предстоятелей Поместных Православных Церквей
Предстоятель Кипрской Церкви провел встречу с Сербским Патриархом Иринеем и членами Архиерейского Собора Сербской Церкви...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Нила Сорского...

В праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших, Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию на Бутовском полигоне

Новоафонский монастырь в Абхазии закрыт для туристов

В Алма-Ате продолжились торжества по случаю 20-летия учреждения Астанайской и Алма-Атинской епархии

На «Дороге жизни» под Петербургом отреставрируют церковь начала XIX века

Мотопробег, посвященный памяти святого Царя Николая Александровича, состоялся в Екатеринбурге

Епископ Клинский Стефан назначен настоятелем главного храма Вооруженных сил Российской Федерации

В Черногории прошли торжества, посвященные святителю Василию Острожскому

Похищенные мощи девяти святых вернули на Кипр из Германии

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика