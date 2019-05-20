18 мая 2019 года, в праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших (переходящее празднование в 4-ю субботу по Пасхе), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию под открытым небом на Бутовском полигоне — месте массовых расстрелов и захоронения жертв политических репрессий, в том числе многих священнослужителей и мирян, прославленных ныне в сонме новомучеников. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Патриарший наместник Московской епархии; митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; архиепископ Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству; архиепископ Верейский Амвросий, ректор Московской духовной академии; архиепископ Егорьевский Матфей; епископ Гурий (Шалимов); епископ Видновский Тихон; епископ Дмитровский Феофилакт, наместник Андреевского ставропигиального монастыря; епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению; епископ Воскресенский Дионисий, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; епископ Балашихинский Николай; епископ Зарайский Константин; епископ Сергиево-Посадский Парамон, наместник Троице-Сергиевой лавры; епископ Луховицкий Петр; епископ Бронницкий Фома, наместник Донского ставропигиального монастыря; епископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской Патриархии; епископ Клинский Стефан, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь кафедрального соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы; протоиерей Михаил Егоров, секретарь Московского областного епархиального управления; архимандрит Алексий (Поликарпов), наместник Данилова ставропигиального монастыря; протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей; протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства; протоиерей Даниил Андреюк, представитель Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси; протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора г. Москвы; протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Бутовском полигоне, председатель Комиссии по исследованию подвига новомучеников и исповедников и увековечиванию памяти почивших священнослужителей Московской городской епархии; игумен Варфоломей (Петров), наместник Николо-Угрешского ставропигиального монастыря; духовенство г. Москвы и Московской области.

На богослужении присутствовал глава Ленинского муниципального района Московской области В.Н. Венцаль.

За Литургией молились настоятельница московского Зачатьевского ставропигиального монастыря, заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству игумения Иулиания (Каледа), игумении и насельницы ряда женских монастырей Русской Православной Церкви, многочисленные паломники из Москвы и Московской области.

Богослужебные песнопения исполнил хор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (регент Т.И. Королева).

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.

После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл совершил молитву о мире на Украине.

Затем были вознесены молитвы о упокоении душ усопших рабов Божиих, «за веру и правду страшные страдания, истязания и мученическую кончину в годы лихолетия претерпевших и на месте сем погребенных, их же имена Ты Сам, Господи, веси».

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Димитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове (Ильинское благочиние викариатства Новых территорий Московской городской епархии).

По завершении Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви совершил молебен святым новомученикам и исповедникам Церкви Русской и заупокойную литию по всем погибшим и погребенным на Бутовском полигоне. Затем был пропет тропарь праздника Пасхи.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В дар храму Святейший Владыка передал список Тихвинской иконы Божией Матери. «Под покровом Царицы Небесной пусть Господь хранит сие святое место и укрепляет веру тех, кто сюда приходит, для того чтобы воздать должное и помолиться на месте мученической кончины сотен и сотен, тысяч православных людей», — сказал Предстоятель.

В благодарность за труды на благо Святой Церкви Святейший Патриарх Кирилл вручил настоятелю храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Бутовском полигоне протоиерею Кириллу Каледу юбилейный крест, изготовленный в память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви.

Протоиерей Кирилл Каледа приветствовал Святейшего Владыку. «Сегодня в 20-й раз эта Божественная литургия под открытом небом, возглавляемая Предстоятелем нашей Поместной Церкви, совершилась здесь, на Бутовском полигоне», — отметил отец Кирилл. Настоятель храма преподнес Его Святейшеству икону священномученика Аркадия (Остальского), епископа Бежецкого, викария Тверской епархии.

«Священномученик Аркадий (Остальский) родился на Волыни, на Украине, начал на Украине свой пастырский священнический подвиг, а затем, в годы лихолетия, много пострадал, был в том числе на Соловках, и в конце 1937-го года принял мученическую кончину здесь, на Бутовском полигоне», — сообщил отец Кирилл, вручая икону.

«Владыка был стойким хранителем веры Православной. В годы, когда он находился на Соловках, он тайно совершал Божественные литургии, в которых принимал участие Ваш дедушка, приснопамятный отец Василий. И мы дарим этот образ Вам с молитвенным пожеланием помощи Божией от новомучеников в Вашем Патриаршем служении», — добавил настоятель храма на Бутовском полигоне.

В ответном слове Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Благодарю вас сердечно! Я почитаю Преосвященного Аркадия (Остальского), о котором я в самом своем раннем отрочестве узнал от своего деда, который, будучи еще мирянином и находясь в заключении за веру Христову на Соловках, помогал владыке Аркадию тайно на лесосеке совершать Божественную литургию, за что оба были наказаны: дед — тридцатью днями пребывания в страшном смертном изоляторе на Секирной горе, где он чудом выжил. А владыка Аркадий получил вдобавок к сроку еще пять лет, и в 37-м году был расстрелян здесь, на этом месте. Молитвами наших новомучеников и исповедников пусть Господь хранит землю нашу и всех нас. Христос Воскресе!»

Затем Святейший Патриарх посетил экспозицию Бутовского музея памяти пострадавших.

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