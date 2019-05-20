17 мая 2019 года, во время паломнического визита на Святую Землю, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий встретился с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшим Патриархом Феофилом III, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Православная Церковь всегда находится в состоянии испытаний и подвергается гонениям от мира, — отметил Иерусалимский Патриарх Феофил. — В связи с этим Украинская Православная Церковь проходит особый период в своей истории. В Иерусалимской Православной Церкви всегда молятся возле православных святынь Святой Земли, чтобы Господь хранил эту Церковь и Её верующих в Украине».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поблагодарил за эти молитвы Блаженнейшего Патриарха и передал слова благодарности всем священнослужителям и верным Иерусалимской Церкви.

Блаженнейший Патриарх Феофил III отметил, что в этом году необычайно большое количество паломников со всего мира, в т. ч. и из Украины, стремятся посетить Иерусалимские святыни — такие, как Храм Воскресения Христова, приложиться к живоносному Гробу Господню и другим святыням, которые напоминают нам о библейских временах и связаны с земной жизнью Спасителя.

Беседа архипастырей состоялась в тёплой и дружественной обстановке, в конце встречи Митрополит Онуфрий и Патриарх Феофил обменялись памятными подарками.

19 мая 2019 года, в неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова на Гробе Господнем в Иерусалиме.

Его Блаженству сослужили иерархи Иерусалимского Патриархата и других Поместных Церквей, епископ Шепетовский и Славутский Евсевий, который сопровождает Предстоятеля на Святой Земле, а также клирики Иерусалимского Патриархата и УПЦ, гости в священном сане.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий вознес на святом месте молитву о своей пастве и мир на Украине.

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