|Сводка новостей от 20 мая 2019
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Патриарх Кирилл: Российские власти предпринимают некоторые шаги по уменьшению абортов, но это мизерные шаги
Екатеринбургские власти открыты для новых предложений о месте строительства храма святой Екатерины
Митрополит Екатеринбургский Кирилл попросил убрать забор на аллее в центре Екатеринбурга
Иерусалимский Патриарх Феофил III приветствовал на Святой Земле Блаженнейшего Митрополита Онуфрия
Владимир Зеленский вступил в должность Президента Украины
Антиканонические действия Фанара на Украине — самая большая проблема Православного мира сегодня
Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом начал объезжать Предстоятелей Поместных Православных Церквей
В праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших, Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию на Бутовском полигоне
Новоафонский монастырь в Абхазии закрыт для туристов
В Алма-Ате продолжились торжества по случаю 20-летия учреждения Астанайской и Алма-Атинской епархии
На «Дороге жизни» под Петербургом отреставрируют церковь начала XIX века
Мотопробег, посвященный памяти святого Царя Николая Александровича, состоялся в Екатеринбурге
Епископ Клинский Стефан назначен настоятелем главного храма Вооруженных сил Российской Федерации
В Черногории прошли торжества, посвященные святителю Василию Острожскому