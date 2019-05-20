Русская линия
Сводка новостей от 20 мая 2019

В Алма-Ате продолжились торжества по случаю 20-летия учреждения Астанайской и Алма-Атинской епархии

19 мая 2019 года, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, в Алма-Ате продолжилось празднование 20-летия учреждения Астанайской и Алма-Атинской епархии. Праздничная Божественная литургия в этот день совершалась под открытым небом, на площади перед одним из старейших храмов Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан — собором святителя Николая Мирликийского. Богослужение возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Об этом сообщает Митрополичий округ в Республике Казахстан.

К началу Литургии в Никольский собор была доставлена чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, пребывающая в пределах Казахстана по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Крестным ходом при пении пасхальных тропарей святыня была перенесена от ворот храма и установлена на престоле.

Главе Православной Церкви Казахстана сослужили: митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний, архиепископ Чимкентский и Таразский Елевферий, викарий Варшавской епархии епископ Гайновский Павел (Польская Православная Церковь), викарий Астанайской епархии епископ Талдыкорганский Нектарий, управляющий делами Православной Церкви Казахстана епископ Каскеленский Геннадий, епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава, епископ Карагандинский и Шахтинский Севастиан, епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий, епископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, благочинный приходов Алма-Аты протоиерей Валерий Захаров, благочинный приходов Нур-Султана архимандрит Сергий (Карамышев), благочинный Уральского церковного округа Уральской епархии игумен Дионисий (Козулев), секретарь Единецкой епархии протоиерей Адриан Котелеа, секретарь епископа Гайновского протоиерей Павел Стерлингов, сопровождающие в паломничестве Феодоровскую икону Богородицы клирики Костромской митрополии настоятель Петропавловского храма Костромы протоиерей Сергий Степанов, ключарь Богоявленско-Анастасиина кафедрального собора протоиерей Владимир Воронин, древлехранитель Костромской епархии иерей Михаил Мостовой, клирик Воскресенского собора Костромы иеродиакон Иоасаф (Синявин), клирик Богоявленско- Анастасиина собора диакон Сергий Бахтин, руководители отделов и комиссий Казахстанского митрополичьего округа в священном сане, благочинные, настоятели храмов и духовенство Алма-Атинской епархии, клирики, прибывшие на торжества с архипастырями.

Богослужебные песнопения исполнили хор Казахстанского митрополичьего округа под управлением заслуженного деятеля искусств России О.Н. Овчинникова, хор духовенства Алма-Атинской епархии и хор Никольского собора под управлением О. Берекешевой.

За богослужением молились настоятельница Иверско-Серафимовского женского монастыря Алма-Аты игумения Любовь (Якушкина) с сестрами обители, настоятельница Свято-Троицкого Никольского монастыря Ташкента игумения Екатерина (Мальгина), и.о. настоятельницы Петропавловского монастыря Павлодара монахиня Серафима (Болибок), сотрудники Алма-Атинского епархиального управления, казачество, студенты Алма-Атинской духовной семинарии, активисты православного молодежного движения «Альфа и Омега», благотворители епархии.

Поклониться чудотворному Феодоровскому образу собрались многочисленные верующие, прихожане Никольского собора, паломники из городов и сел Алма-Атинской области.

Гостем праздника стал губернатор Костромской области С.К. Ситников.

Благочинный Алма-Атинского городского церковного округа протоиерей Валерий Захаров огласил Обращениемитрополита Астанайского и Казахстанского Александра по случаю принесения в Казахстан чудотворной Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы.

В завершение Литургии состоялось славление светлому Христову Воскресению и молебен Пресвятой Богородице перед чудотворным Феодоровским образом.

Митрополит Александр сердечно поблагодарил гостей-иерархов, священнослужителей и всех участников торжеств за общую молитву и поздравил собравшихся с сугубыми торжествами, духовно украсившими пасхальные дни, — 20-летием учреждения Астанайской и Алма-Атинской епархии и принесением в Алма-Ату чудотворной иконы Царицы Небесной.

Похристосовавшись с прихожанами и паломниками, владыка митрополит окропил собравшихся святой водой.

Русская линия

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