На «Дороге жизни» под Петербургом отреставрируют церковь начала XIX века

Активисты Российского военно-исторического общества проведут реставрацию Никольской церкви, созданной в начале XIX века по проекту русско-швейцарского архитектора Давида Висконти. Об этом сообщил ТАСС председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Олег Титберия.

«Мы планируем реставрацию Никольской церкви, созданной по проекту архитектора Давида Висконти, в деревне Верола Кировского района Ленинградской области, расположенной на „Дороге жизни“», — сказал Титберия.

На территории, прилегающей к церкви, планируется организовать музей, посвященный автомобильной мастерской, работавшей в храме во время Великой Отечественной войны. Планируется установить памятник фронтовому шоферу.

«Также мы продолжаем работу у мемориала „Безымянная высота“ (Холм Славы) во Всеволожском районе, который входит в комплекс „Зеленый пояс Славы“. В настоящее время закончен авторский эскизный проект окончания работ вокруг памятника, строительство которого началось 50 лет назад, но так и не было закончено. Региональное отделение РВИО по Санкт-Петербургу и Ленинградской области планирует строительство музея на этой территории», — отметил Титберия.

«Дорога жизни» — транспортный комплекс, обеспечивавший в году блокады Ленинграда осажденный город продовольствием, снарядами, топливом и стройматериалами. Часто «Дорогой жизни» называют автомобильный путь, проложенный по льду Ладожского озера зимой 1941−1942 года, однако также в транспортную сеть входили подъезды к озеру со стороны города и Большой земли.

По федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура» РВИО предоставлена ежегодная субсидия на деятельность, направленную на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание. С 2019 по 2024 год РВИО реализует программу увековечивания памяти погибших в Великой Отечественной войне.

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